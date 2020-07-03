3 июля в соцсетях команды бизнесмена Сергея Галицкого напомнили о правилах поведения в парке «Краснодар»

О последнем периодически напоминают в соцсетях парка. Последний раз просьбу не залезать в чаши с водой опубликовали 27 июня. Тогда в комментариях под постом пользователи отметили, что следует ввести штрафы и что только они могут подействовать на нарушителей порядка.

Напомним, ранее Юга.ру выпустили памятку о том, что можно и что нельзя делать в парке. В частности, на территории нельзя кормить рыбок в водоемах и скатываться со склонов по газону. Также в парке запрещено ездить на электротранспорте и самокатах, а на велосипедах можно только с 8:00 до 9:00. Кроме того, нельзя купаться в водоемах.

3 июля пост о запрете на купание в водоемах появился в группе «Команда Галицкого» в инстаграме. К публикации прикрепили видео, в котором дети и взрослые купаются в водных зонах парка:

«Вероятнее всего, родители всех этих детей не подписаны ни на аккаунт парка, ни на наш аккаунт, иначе они бы были в курсе, что купание в водоемах парка запрещено!».

В аккаунте отметили, что практически невозможно заметить жителей города, которые купаются в фонтане в сквере имени Жукова или в фонтане около Законодательного собрания края.

«Но по какой-то непонятной причине у части горожан сложилось мнение, что купаться в водоемах парка "Краснодар" разрешено», — резюмировали в публикации.

Команда Галицкого подытожила, что, на их взгляд, «никакие штрафы, десятки охранников и рейды полиции никогда не будут действенны так, как осуждение подобного поведения в обществе» .

В аккаунте попросили соблюдать общественный порядок, этические нормы и уважать труд основателей и сотрудников парка, а также распространить эту информацию среди знакомых и друзей.