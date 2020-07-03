«Просим уважать труд основателей и сотрудников». Команда Галицкого напомнила о запрете купания в водоемах парка «Краснодар»
3 июля в соцсетях команды бизнесмена Сергея Галицкого напомнили о правилах поведения в парке «Краснодар»
Напомним, ранее Юга.ру выпустили памятку о том, что можно и что нельзя делать в парке. В частности, на территории нельзя кормить рыбок в водоемах и скатываться со склонов по газону. Также в парке запрещено ездить на электротранспорте и самокатах, а на велосипедах можно только с 8:00 до 9:00. Кроме того, нельзя купаться в водоемах.
О последнем периодически напоминают в соцсетях парка. Последний раз просьбу не залезать в чаши с водой опубликовали 27 июня. Тогда в комментариях под постом пользователи отметили, что следует ввести штрафы и что только они могут подействовать на нарушителей порядка.
3 июля пост о запрете на купание в водоемах появился в группе «Команда Галицкого» в инстаграме. К публикации прикрепили видео, в котором дети и взрослые купаются в водных зонах парка:
«Вероятнее всего, родители всех этих детей не подписаны ни на аккаунт парка, ни на наш аккаунт, иначе они бы были в курсе, что купание в водоемах парка запрещено!».
В аккаунте отметили, что практически невозможно заметить жителей города, которые купаются в фонтане в сквере имени Жукова или в фонтане около Законодательного собрания края.
«Но по какой-то непонятной причине у части горожан сложилось мнение, что купаться в водоемах парка "Краснодар" разрешено», — резюмировали в публикации.
Команда Галицкого подытожила, что, на их взгляд, «никакие штрафы, десятки охранников и рейды полиции никогда не будут действенны так, как осуждение подобного поведения в обществе».
В аккаунте попросили соблюдать общественный порядок, этические нормы и уважать труд основателей и сотрудников парка, а также распространить эту информацию среди знакомых и друзей.
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Вероятнее всего родители всех этих детей не подписаны ни на аккаунт парка, ни на наш аккаунт, иначе, они бы были в курсе, что купание в водоёмах парко запрещено! Практически невозможно увидеть жителей города, купающихся в фонтане в сквере имени Г.К. Жукова и в фонтане возле здания законодательного собрания края. Но по какой-то непонятной причине у части горожан сложилось мнение, что купаться в водоёмах парка «Краснодар» разрешено... ⠀⠀ На наш взгляд, справиться с этой ситуацией поможет только общественное мнение. Никакие штрафы, десятки охранников и рейды полиции никогда не будут действенны так, как осуждение подобного поведения в обществе. Мы просим соблюдать общественный порядок, этические нормы и уважать труд основателей и сотрудников парка. Распространите эту информацию среди знакомых и друзей. Если мы будем уважать друг друга, никто не испытает дискомфорта от нахождения в таком прекрасном парке, на месте которого ещё 10 лет назад находились сельхоз угодия! Не будьте безразличны. Спасибо за понимание!