Вероятнее всего родители всех этих детей не подписаны ни на аккаунт парка, ни на наш аккаунт, иначе, они бы были в курсе, что купание в водоёмах парко запрещено! Практически невозможно увидеть жителей города, купающихся в фонтане в сквере имени Г.К. Жукова и в фонтане возле здания законодательного собрания края. Но по какой-то непонятной причине у части горожан сложилось мнение, что купаться в водоёмах парка «Краснодар» разрешено... ⠀⠀ На наш взгляд, справиться с этой ситуацией поможет только общественное мнение. Никакие штрафы, десятки охранников и рейды полиции никогда не будут действенны так, как осуждение подобного поведения в обществе. Мы просим соблюдать общественный порядок, этические нормы и уважать труд основателей и сотрудников парка. Распространите эту информацию среди знакомых и друзей. Если мы будем уважать друг друга, никто не испытает дискомфорта от нахождения в таком прекрасном парке, на месте которого ещё 10 лет назад находились сельхоз угодия! Не будьте безразличны. Спасибо за понимание!