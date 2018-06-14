Во всех водоемах Краснодара запретили купаться

Комиссия провела в Краснодаре обследование водных объектов общего пользования и определила места, запрещенные для купания

Мониторинг показал, что характеристики реки Кубань, такие как сильное течение, ямы и водовороты, а также гигиеническое состояние воды не соответствуют требованиям, предъявляемым к местам для купания.

По итогам проверки Специалисты утвердили список мест, опасных и запрещенных для купания. В него включили реку Кубань, включая Краснодарское водохранилище, Пашковский, Краснодарский и Горский затоны, озеро Старая Кубань, все Карасунские водоемы, пруды в районе ВНИИМК, Краснодарского ипподрома, станиц Елизаветинской и Старокорсунской, поселков Лорис, Колосистого, Индустриального, Знаменского и Белозерного, хуторов Ленина, Восточного, Копанского, Октябрьского и другие.

На берегах водоемов оборудовали более 150 знаков «Купание запрещено». Совместные наряды полиции и казаков начали водные объекты, где опасно или запрещено купаться.

Кроме того, опасные водоемы включили в маршруты патрулирования в рамках рейдов по соблюдению краевого закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Нарушителям запрета на купание грозят административные штрафы.