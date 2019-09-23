Бассейны на Затоне в Краснодаре подготовят к зиме

Краснодарский край

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В Краснодаре до 4 октября планируют завершить консервацию трех городских бассейнов

Городской пляж с бассейнами работал с 3 июня. Купальный сезон закрыли 1 сентября. До 4 октября бассейны планируют подготовить к зиме.

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Анатолий Мирошников рассказал, что уже разобрали моторы и фильтры. Теперь законсервируют чаши бассейнов. По технологии, воду с них положено спускать не полностью — часть останется на зиму.

«Затем мы погрузим в чаши полупустые пластиковые бутылки с жидкостью. Таким образом, процесс сужения и расширения воды в бассейнах — в зависимости от температуры — будет под контролем. После — накроем бассейны деревянным настилом, сверху него — пленкой», — пояснил Мирошников.

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Пляжная территория на Затоне занимает 9 тыс. кв метров. На берегу есть три волейбольные площадки, раздевалки и душевые, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что официальный городской пляж в Краснодаре только один — это открытая в 2016 году зона с тремя бассейнами. Водоемы Краснодара не предназначены для купания, так как характеристики реки Кубани — сильное течение, ямы и водовороты, а также гигиеническое состояние воды — не соответствуют необходимым требованиям уже девять лет.

Бассейны Краснодар отдых

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