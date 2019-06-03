В Краснодаре заработал городской пляж с бассейнами

Три бассейна 4х12 метров открыты с 9 до 18 часов с перерывом для очистки воды с 12 до 13. Также перед началом сезона благоустроен пляж около спорткомплекса «Олимп» площадью 9 тыс. кв. метров. Там установлены волейбольные площадки, раздевалки и т. п.

«Проход к бассейнам — контролируемый, чтобы создать комфортные условия для тех, кто купается в чашах. Работать они будут до конца сентября. Спортивные снаряды и занятия на площадках доступны для всех желающих бесплатно», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Там отметили, что каждый из бассейнов оборудован системами фильтрации воды, пробы в бассейнах для контроля качества берут пять раз в день. Регулярно проводится санитарная обработка деревянного настила и стеллажей. Иногда бассейны закрывают после дождей и на следующий день для проведения полной очистки воды.