В Краснодаре заработал городской пляж с бассейнами
В Краснодаре 3 июня начал сезонную работу городской пляж на Затоне
Три бассейна 4х12 метров открыты с 9 до 18 часов с перерывом для очистки воды с 12 до 13. Также перед началом сезона благоустроен пляж около спорткомплекса «Олимп» площадью 9 тыс. кв. метров. Там установлены волейбольные площадки, раздевалки и т. п.
«Проход к бассейнам — контролируемый, чтобы создать комфортные условия для тех, кто купается в чашах. Работать они будут до конца сентября. Спортивные снаряды и занятия на площадках доступны для всех желающих бесплатно», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Там отметили, что каждый из бассейнов оборудован системами фильтрации воды, пробы в бассейнах для контроля качества берут пять раз в день. Регулярно проводится санитарная обработка деревянного настила и стеллажей. Иногда бассейны закрывают после дождей и на следующий день для проведения полной очистки воды.
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Напомним, официальный городской пляж в Краснодаре только один — открытая в 2016 году зона с несколькими бассейнами. Водоемы Краснодара не предназначены для купания, так как характеристики реки Кубани — сильное течение, ямы и водовороты, а также гигиеническое состояние воды — не соответствуют необходимым требованиям уже девять лет.
С 1 июня городские спасатели начали дежурство на стационарных и сезонных постах на озере Старая Кубань в районе парков «Солнечный остров» и «Старая Кубань», на Затоне и в Рождественском парке. Рейдовые группы из чиновников, казаков, полицейских и инспекторов по маломерным судам от МЧС летом будут проверять места отдыха краснодарцев.
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