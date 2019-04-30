Власти Краснодара накануне майских праздников напомнили о запрете купания во всех городских водоемах

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара призвали жителей не нарушать запрет на купание в городских водоемах

В городском управлении гражданской защиты напомнили, что купание запрещено на всех водных объектах краевой столицы.

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«В Краснодаре 1 мая прогнозируется теплая солнечная погода. Многие жители отправятся отдыхать на берег реки Кубани, Карасунских и других водоемов. Однако важно помнить, что разрешенных и специально оборудованных мест для купания на территории города нет», — отметил начальник управления Василий Крамаренко.

Он подчеркнул, что на берегах водоемов установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». 

«Просим жителей во избежание несчастных случаев на воде не нарушать этот запрет и соблюдать правила поведения вблизи водоемов», — добавил Крамаренко.

Напомним, водоемы Краснодара не предназначены для купания, так как характеристики реки Кубани — сильное течение, ямы и водовороты, а также гигиеническое состояние воды — не соответствуют необходимым требованиям.

Официальный городской пляж в Краснодаре только один — это территория с несколькими маленькими бассейнами на Затоне, он открылся в 2016 году. В предыдущие годы он начинал работать в летнее время.

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