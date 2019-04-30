Власти Краснодара накануне майских праздников напомнили о запрете купания во всех городских водоемах

В мэрии Краснодара призвали жителей не нарушать запрет на купание в городских водоемах

В городском управлении гражданской защиты напомнили, что купание запрещено на всех водных объектах краевой столицы.

«В Краснодаре 1 мая прогнозируется теплая солнечная погода. Многие жители отправятся отдыхать на берег реки Кубани, Карасунских и других водоемов. Однако важно помнить, что разрешенных и специально оборудованных мест для купания на территории города нет», — отметил начальник управления Василий Крамаренко.

Он подчеркнул, что на берегах водоемов установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

«Просим жителей во избежание несчастных случаев на воде не нарушать этот запрет и соблюдать правила поведения вблизи водоемов», — добавил Крамаренко.