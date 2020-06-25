На Кубани в конце июня заработают детсады

Напомним, из-за введенного в марте карантина детские сады на Кубани оставались закрытыми. В конце мая жители Кубани в соцсетях стали просить руководство региона открыть дошкольные учреждения. Власти отказались, мотивируя это жесткими требованиями Роспотребнадзора. В начале июня на совещании краевого оперштаба сообщили , что с 8 июня в детсадах откроются дежурные группы. Позже стало известно , что они будут работать только для детей работников экстренных служб, медиков, а также для детей из неполных семей.

25 июня глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил обсудить возможность открытия детских садов в регионе. Он отметил, что понимает родителей, которые хотят работать и которым при этом не с кем оставить детей:

«Но в то же время я понимаю и врачей-инфекционистов. Ребенок придет в детский сад [...] Если он инфицирован, как минимум 30 детей разойдутся домой с инфекцией».

По мнению главврача детской инфекционной краевой больницы Нафисет Тхакушиновой, в регионе назрела необходимость открыть детсады. При этом необходимо сократить группы и ограничить посещение на первом этапе теми дошкольниками, которые находятся в группе риска. Это дети с онкозаболеваниями, проблемами с бронхо-легочной системой, диабетом и часто болеющие дети.