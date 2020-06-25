На Кубани в конце июня заработают детсады
Власти Краснодарского края 25 июня решили возобновить работу детских садов
Напомним, из-за введенного в марте карантина детские сады на Кубани оставались закрытыми. В конце мая жители Кубани в соцсетях стали просить руководство региона открыть дошкольные учреждения. Власти отказались, мотивируя это жесткими требованиями Роспотребнадзора. В начале июня на совещании краевого оперштаба сообщили, что с 8 июня в детсадах откроются дежурные группы. Позже стало известно, что они будут работать только для детей работников экстренных служб, медиков, а также для детей из неполных семей.
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25 июня глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил обсудить возможность открытия детских садов в регионе. Он отметил, что понимает родителей, которые хотят работать и которым при этом не с кем оставить детей:
«Но в то же время я понимаю и врачей-инфекционистов. Ребенок придет в детский сад [...] Если он инфицирован, как минимум 30 детей разойдутся домой с инфекцией».
По мнению главврача детской инфекционной краевой больницы Нафисет Тхакушиновой, в регионе назрела необходимость открыть детсады. При этом необходимо сократить группы и ограничить посещение на первом этапе теми дошкольниками, которые находятся в группе риска. Это дети с онкозаболеваниями, проблемами с бронхо-легочной системой, диабетом и часто болеющие дети.
«Она [инфекция] к нам пришла уже надолго. Поэтому правильно применять все те возможности, которые у нас возникли. Конечно, это нам позволит правильно организовать свою работу и работу детсадов», — сообщила она.
Также во время совещания высказывалось, что:
- при минимальном повышении температуры и проявлении признаков заболевания коронавируса ребенка не должны допускать в детсад;
- в учреждении смогут находиться только те сотрудники и дети, у которых будет справка о состоянии здоровья, в том числе об эпидокружении. Она должна подтверждать отсутствие контакта с инфекционным больным и COVID-подтвержденным больным;
- приоритеты будут отдавать тем детсадам, которые смогут обеспечить обеззараживание воздуха в помещении и у которых есть отдельные входы в группы;
- весь персонал детсадов должен будет пройти тест на коронавирус.
После высказанных выше тезисов губернатор решил возобновить работу детсадов с 29 июня, при условии соблюдении всех требований Роспотребнадзора.
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