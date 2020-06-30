В России школьники начнут посещать школы с 1 сентября

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 29 июня заявил, что российские дети пойдут в школу 1 сентября

Напомним, из-за пандемии коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение, каникулы продлили до трех недель, после чего образовательные учреждения перевели на дистанционный формат обучения. Последний звонок для выпускников также прошел онлайн, выпускники получили свои аттестаты без экзаменов.

В этом году в России был отменен ОГЭ для учеников 9 классов, а Единый государственный экзамен (ЕГЭ) решили перенести на 29 июня. Позже в Рособрнадзоре уточнили даты проведения экзаменов. Так, в Краснодаре период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля и продлится больше месяца. Также портал Юга.ру публиковал разъяснение властей Адыгеи о том, как в республике пройдет ЕГЭ во время пандемии.

Как сообщил RT, министр просвещения России Сергей Кравцов 29 июня в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что дети пойдут в школу 1 сентября.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», — заявил Кравцов.