Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов

Краснодарский край

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Председатель правительства Михаил Мишустин 11 июня подписал постановление, позволяющее выпускникам в 2020 году получить аттестаты без сдачи экзаменов

Из-за пандемии коронавируса школы Краснодарского края с середины марта перешли на свободное посещение, а потом детей перевели на дистанционный формат обучения. Учебный год завершался поэтапно. Кроме того, в этом году отменили ОГЭ для учеников 9 классов, а Единый государственный экзамен в стране решили перенести на 29 июня. Позже в Рособрнадзоре уточнили даты проведения экзаменов.

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11 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские девятиклассники и одиннадцатиклассники в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов, написал RT. В средние профессиональные образовательные организации выпускников зачислят по результатам аттестата. Для поступления в вуз необходимо будет сдать ЕГЭ, напомнил телеканал «360».

Напомним, на Кубани 5 июня завершился учебный год для учеников 9-х и 11-х классов, в Краснодаре последний звонок прозвенел 6 июня. Все торжественные линейки провели онлайн. Всего в этом году в регионе закончили обучение около 63 тыс. девятиклассников и более 24 тыс. одиннадцатиклассников.

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