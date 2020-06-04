Последний звонок для кубанских выпускников пройдет онлайн

В Краснодарском крае 5 июня завершится учебный год для учеников 9 и 11 классов

Напомним, из-за распространения коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение. А после весенних каникул, которые продлились три недели, образовательные учреждения региона перевели на дистанционный формат обучения. Учебный год завершался поэтапно. Так, школьники начальных классов ушли на летние каникулы в середине мая, потом завершили обучение ученики 5-8 классов, в конце мая на каникулы отправили 10-классников.

Выпусники 9 и 11 классов закончат обучение завтра, 5 июня. Из-за распространения коронавируса последний звонок пройдет онлайн. Всего в этом году на Кубани заканчивают обучение около 63 тыс. девятиклассников и более 24 тыс. одиннадцатиклассников, добавили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

В Краснодаре последний звонок для выпускников прозвенит 6 июня , уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии города.

Ранее Юга.ру сообщали, что в этом году ОГЭ для учеников 9 классов отменили. А даты проведения ЕГЭ переносили несколько раз. 21 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Единый государственный экзамен в стране начнется 29 июня. Позже в Рособнадзоре уточнили даты проведения экзаменов. Так, 29 июня и 30 июня состоятся пробные экзамены, а основной период ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля.