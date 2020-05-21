ЕГЭ-2020 начнется 29 июня
Президент России Владимир Путин 21 мая высказался о сроках проведения ЕГЭ в 2020 году
О том, что сроки Единого государственного экзамена перенесут из-за коронавируса, стало известно 13 мая. Тогда же в Министерстве просвещения рассказали, что тем, кто не собирается поступать в высшие учебные заведения, сдавать ЕГЭ не обязательно — им выдадут аттестаты с отметками по итогам года. Также в 2020 году отменили сдачу ОГЭ для девятиклассников.
21 мая президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам образования сообщил дату проведения ЕГЭ.
«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — цитирует Путина RT.
Глава государства добавил, что подать документы по результатам экзамена можно будет в несколько вузов, «причем без личного присутствия». Прием в вузы проведут в августе. Кроме того, те абитуриенты, которые «по весомым причинам» не смогут сдать экзамен в июне, смогут сделать это в августе для оставшихся в вузах местах. Путин также поручил создать в 2020 году дополнительные бюджетные места «по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы», сообщил телеканал «360».
Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что во время ЕГЭ выпускников рассадят с учетом дистанции в полтора метра. Всем сдающим экзамен выдадут средства индивидуальной защиты, а кабинеты продезинфицируют, написала «Медуза».