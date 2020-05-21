ЕГЭ-2020 начнется 29 июня

О том, что сроки Единого государственного экзамена перенесут из-за коронавируса, стало известно 13 мая. Тогда же в Министерстве просвещения рассказали, что тем, кто не собирается поступать в высшие учебные заведения, сдавать ЕГЭ не обязательно — им выдадут аттестаты с отметками по итогам года. Также в 2020 году отменили сдачу ОГЭ для девятиклассников.

21 мая президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам образования сообщил дату проведения ЕГЭ.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — цитирует Путина RT.