Власти Адыгеи рассказали, как будет проходить ЕГЭ во время пандемии
Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев 17 июня рассказал, как в 2020 году пройдет ЕГЭ в регионе и какие предметы самые популярные
Напомним, из-за пандемии коронавируса в России в этом году отменили ОГЭ для учеников 9 классов, а Единый государственный экзамен в стране решили перенести на 29 июня. Позже в Рособрнадзоре уточнили даты проведения экзаменов: основной период ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля, дополнительный — с 3 по 8 августа.
Как сообщил Анзаур Керашев, самым популярным предметом для сдачи экзамена стало обществознание. В этом году экзамен будет сдавать 732 человека — более 44% выпускников. Вторым по популярности стал ЕГЭ по математике (профильный уровень) — этот экзамен выбрали 726 выпускников.
Меньше всего выпускников выбрали экзамены по географии, литературе и информатике, а также по иностранным языкам.
Читайте также:
Керашев подчеркнул, что результаты ЕГЭ не влияют на итоговые отметки в аттестатах, а экзамены будут сдавать только те, кому результаты ЕГЭ нужны для поступления в вуз.
«Ранее в базу внесено 1 тыс. 814 выпускников, но экзамены будут сдавать 1 тыс. 656 человек», — отметил министр.
Всего в Адыгее сформируют десять пунктов сдачи ЕГЭ, в каждом будет по два входа с санитарным фильтром. В каждой аудитории экзамен будут писать не более 9 человек (раньше было 15), в крупных аудиториях разместят до 12 человек. Всех сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ и выпускников обпеспечат средствами индивидуальной защиты.
Все материалы по теме: