Власти Адыгеи рассказали, как будет проходить ЕГЭ во время пандемии

Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев 17 июня рассказал, как в 2020 году пройдет ЕГЭ в регионе и какие предметы самые популярные

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России в этом году отменили ОГЭ для учеников 9 классов, а Единый государственный экзамен в стране решили перенести на 29 июня. Позже в Рособрнадзоре уточнили даты проведения экзаменов: основной период ЕГЭ пройдет с 3 по 25 июля, дополнительный — с 3 по 8 августа.

Как сообщил Анзаур Керашев, самым популярным предметом для сдачи экзамена стало обществознание. В этом году экзамен будет сдавать 732 человека — более 44% выпускников. Вторым по популярности стал ЕГЭ по математике (профильный уровень) — этот экзамен выбрали 726 выпускников.

Меньше всего выпускников выбрали экзамены по географии, литературе и информатике, а также по иностранным языкам.

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Керашев подчеркнул, что результаты ЕГЭ не влияют на итоговые отметки в аттестатах, а экзамены будут сдавать только те, кому результаты ЕГЭ нужны для поступления в вуз.