На Кубани все школы перевели на дистанционное обучение

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса 17 марта объявили , что во всех школах региона продлят каникулы и введут свободное посещение, которое распространится и на детские сады. Позже в министерстве образования края продлили каникулы до 12 апреля. Однако с 6 по 12 апреля, на усмотрение руководства школ, осталась возможность проведения пробных занятий. О том, какие трудности у учителей и школьников возникли в пробную неделю учебы, читайте в нашем материале .

Пресс-служба администрации края 12 апреля напомнила, что в новом формате с 13 апреля будут работать организации начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Ученикам не придется лично посещать школу.

Министр образования и молодежной политики региона Елена Воробьева отметила, что дистанционное обучение — не интернет обучение, поэтому образовательные организации «изучали технические возможности семей и подбирали оптимальные модели обучения для каждого случая». Как рассматривали каждый случай и какие именно модели обучения подбирались — министр не уточнила.