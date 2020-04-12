На Кубани все школы перевели на дистанционное обучение

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о переводе школ на дистанционное обучение

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса 17 марта объявили, что во всех школах региона продлят каникулы и введут свободное посещение, которое распространится и на детские сады. Позже в министерстве образования края продлили каникулы до 12 апреля. Однако с 6 по 12 апреля, на усмотрение руководства школ, осталась возможность проведения пробных занятий. О том, какие трудности у учителей и школьников возникли в пробную неделю учебы, читайте в нашем материале.

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Пресс-служба администрации края 12 апреля напомнила, что в новом формате с 13 апреля будут работать организации начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Ученикам не придется лично посещать школу.

Министр образования и молодежной политики региона Елена Воробьева отметила, что дистанционное обучение — не интернет обучение, поэтому образовательные организации «изучали технические возможности семей и подбирали оптимальные модели обучения для каждого случая». Как рассматривали каждый случай и какие именно модели обучения подбирались — министр не уточнила.

Как писали Юга.ру, из-за коронавируса в 2020 году перенесли ЕГЭ и ОГЭ, отменили ОГЭ по выбору, перенесли вступительные экзамены. Детсады изменили сроки приема документов — подача заявлений начнется на месяц позже: с 15 мая, а не с 15 апреля.

Минобразования Кубани ранее открыло горячие линии по вопросам дистанционного обучения на карантине.

Карантин Коронавирус Краснодар Министерство образования и науки России Образование Школа Школьники

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