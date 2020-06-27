В Краснодаре период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля и продлится больше месяца
Единый государственный экзамен для выпускников Краснодара будет проходить с 3 июля по 8 августа
Напомним, из-за пандемии коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение, затем школьные каникулы продлили до трех недель, после чего образовательные учреждения перевели на дистанционный формат обучения. Позже во время стране ОГЭ отменили, а ЕГЭ решили перенести на середину лета — основной период будет проходить с 3 по 25 июля.
В администрации Краснодара 27 июня сообщили, что в краевом центре выпускники будут сдавать экзамены с 3 июля по 8 августа.
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В учебных учреждениях города оборудовали 23 пункта для сдачи ЕГЭ. Согласно требованию Роспотребнадзора, в аудиториях смогут находиться от 9 до 15 выпускников. Кроме того, они обязаны быть в масках и перчатках, а на входе им измерят температуру. Также в аудиториях установят рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов отметил, что особенностью этого года стало то, что из-за пандемии обязательный экзамен сделали добровольным.
«Мы проработали все организационные моменты, провели апробацию ЕГЭ на всех пунктах, аудитории подготовлены, все специалисты проинструктированы. Государственная итоговая аттестация пройдет с соблюдением всех санитарных норм, предписаний Роспотребнадзора для обеспечения безопасности и школьников, и педагогов», — сказал Некрасов.
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В департаменте образования уточнили, что базовую математику выпускники-2020 сдавать не будут, так как результаты этого экзамена не нужны для поступления в вуз. Самым массовым станет ЕГЭ по русскому языку, поэтому на него отвели два дня — 6 и 7 июля.
В пресс-службе мэрии представили расписание ЕГЭ. Основной период:
- 3 июля — география, литература, информатика;
- 6 и 7 июля — русский язык;
- 10 июля — профильная математика;
- 13 июля — история, физика;
- 16 июля — обществознание, химия;
- 20 июля — иностранные языки (письменный экзамен), биология;
- 22 и 23 июля — иностранные языки (устный экзамен).
Резервные дни:
- 24 июля — по всем предметам, кроме русского и иностранных языков;
- 25 июля — по всем предметам.
Для тех, кто по уважительной причине не смог сдать ЕГЭ в основной период, предусмотрены дополнительные даты:
- 3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (устный экзамен), биология, история;
- 5 августа — русский язык;
- 7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (письменный экзамен), профильная математика;
- 8 августа — резервный день по всем учебным предметам.
В 2019/2020 учебном году школы, лицеи и гимназии Краснодара окончили более 5 тыс. 11-классников. Последний звонок для них прозвенел 6 июня и прошел в режиме онлайн.
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