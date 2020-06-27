В Краснодаре период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля и продлится больше месяца

Единый государственный экзамен для выпускников Краснодара будет проходить с 3 июля по 8 августа

Напомним, из-за пандемии коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение, затем школьные каникулы продлили до трех недель, после чего образовательные учреждения перевели на дистанционный формат обучения. Позже во время стране ОГЭ отменили, а ЕГЭ решили перенести на середину лета — основной период будет проходить с 3 по 25 июля. В администрации Краснодара 27 июня сообщили, что в краевом центре выпускники будут сдавать экзамены с 3 июля по 8 августа.

В учебных учреждениях города оборудовали 23 пункта для сдачи ЕГЭ. Согласно требованию Роспотребнадзора, в аудиториях смогут находиться от 9 до 15 выпускников. Кроме того, они обязаны быть в масках и перчатках, а на входе им измерят температуру. Также в аудиториях установят рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов отметил, что особенностью этого года стало то, что из-за пандемии обязательный экзамен сделали добровольным. «Мы проработали все организационные моменты, провели апробацию ЕГЭ на всех пунктах, аудитории подготовлены, все специалисты проинструктированы. Государственная итоговая аттестация пройдет с соблюдением всех санитарных норм, предписаний Роспотребнадзора для обеспечения безопасности и школьников, и педагогов», — сказал Некрасов.

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