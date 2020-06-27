В Краснодаре период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля и продлится больше месяца

Краснодарский край

Распечатать

Единый государственный экзамен для выпускников Краснодара будет проходить с 3 июля по 8 августа

Напомним, из-за пандемии коронавируса школы Краснодарского края с 18 марта перешли на свободное посещение, затем школьные каникулы продлили до трех недель, после чего образовательные учреждения перевели на дистанционный формат обучения. Позже во время стране ОГЭ отменили, а ЕГЭ решили перенести на середину лета — основной период будет проходить с 3 по 25 июля.

В администрации Краснодара 27 июня сообщили, что в краевом центре выпускники будут сдавать экзамены с 3 июля по 8 августа.

Читайте также:

В учебных учреждениях города оборудовали 23 пункта для сдачи ЕГЭ. Согласно требованию Роспотребнадзора, в аудиториях смогут находиться от 9 до 15 выпускников. Кроме того, они обязаны быть в масках и перчатках, а на входе им измерят температуру. Также в аудиториях установят рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов отметил, что особенностью этого года стало то, что из-за пандемии обязательный экзамен сделали добровольным.

«Мы проработали все организационные моменты, провели апробацию ЕГЭ на всех пунктах, аудитории подготовлены, все специалисты проинструктированы. Государственная итоговая аттестация пройдет с соблюдением всех санитарных норм, предписаний Роспотребнадзора для обеспечения безопасности и школьников, и педагогов», — сказал Некрасов.

Читайте также:

В департаменте образования уточнили, что базовую математику выпускники-2020 сдавать не будут, так как результаты этого экзамена не нужны для поступления в вуз. Самым массовым станет ЕГЭ по русскому языку, поэтому на него отвели два дня — 6 и 7 июля. 

В пресс-службе мэрии представили расписание ЕГЭ. Основной период:

  • 3 июля — география, литература, информатика;
  • 6 и 7 июля — русский язык;
  • 10 июля — профильная математика;
  • 13 июля — история, физика;
  • 16 июля — обществознание, химия;
  • 20 июля — иностранные языки (письменный экзамен), биология;
  • 22 и 23 июля — иностранные языки (устный экзамен).

Резервные дни:

  • 24 июля — по всем предметам, кроме русского и иностранных языков;
  • 25 июля — по всем предметам.

Для тех, кто по уважительной причине не смог сдать ЕГЭ в основной период, предусмотрены дополнительные даты:

  • 3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (устный экзамен), биология, история;
  • 5 августа — русский язык;
  • 7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (письменный экзамен), профильная математика;
  • 8 августа — резервный день по всем учебным предметам.

В 2019/2020 учебном году школы, лицеи и гимназии Краснодара окончили более 5 тыс. 11-классников. Последний звонок для них прозвенел 6 июня и прошел в режиме онлайн.

выпускники Краснодар Образование Школа

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля и продлится больше месяца
«Ласточки» снова начали ходить из Ростова в Анапу, Новороссийск и Туапсе 
В Краснодаре умерли женщина и мужчина с коронавирусом
В Анапе двух человек унесло в море
Краснодарцы продолжили жаловаться на запах газа. Власти нашли источник вони и заверили, что это безопасно
Рельсобус из Анапы в Крым начнет ходить 1 июля

Лента новостей

Статьи Партнерский

Рассеянный склероз не приговор

Медицина предложила новое решение, и жители Кубани могут им воспользоваться

Статьи Партнерский

«Детские книги останутся бумажными дольше всего»

Ольга Ярикова о «Сказках горного Черноморья»

Реклама на портале