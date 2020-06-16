В Краснодарском крае за нарушение карантина выписали более 27 тыс. протоколов. Больше только в Татарстане

Правозащитная организация «Апология протеста» 16 июня опубликовала доклад, в котором проанализировала административные дела за нарушение карантина

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае из-за распространения коронавируса ввели режима карантина. С начала апреля в России действует ряд законов, устанавливающих уголовное и административное наказание за несоблюдение ограничительных мер в период пандемии.

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Юга.ру писали о том, что жителей Кубани в числе первых начали штрафовать нарушителей карантина — уже к 13 апреля регион стал лидером среди субъектов РФ по количеству протоколов, выписанных за нарушение режима самоизоляции, а также по числу вынесенных судебных решений. В мае Краснодарский край также оказался в числе регионов, где выписали больше всего штрафов за нарушение карантина. Так, например, 20 мая Советский районный суд Краснодара за день провел 170 слушаний об административных правонарушениях и только одно из них не касалось нарушения карантина.

16 июня правозащитная организация «Апология протеста» опубликовала доклад, посвященный обзору административного и уголовного преследования за нарушение режима самоизоляции. Юрист организации Анна Бочило изучила публикации в СМИ, соцсетях, на сайтах судов, заявления правоохранительных органов и обращения на горячую линию «Апологии протеста».

По данным организации, с 1 апреля по 8 июня в российские суды поступило около 400 тыс. дел по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и чуть более 16 тыс. дел — по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено 22 уголовных дела.

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В Краснодарском крае за нарушение карантина было рассмотрено 27 тыс. 394 дела (4 тыс. 336 дел — по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и 23 тыс. 58 дел — по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Отметим, что по второй статье регион занял второе место в России по числу протоколов, уступив только Татарстану.

«Наиболее явными лидерами полицейского конвейера стали Татарстан — 55 тыс. 603 дела и Краснодарский край — 23 тыс. 58 дел», — написали в докладе правозащитники.

«Апология протеста» указала на то, что в Краснодарском крае на нарушителей карантина «устраивались настоящие облавы», напомнив, что в регионе создали специальные мобильные отряды самоконтроля (МОС), состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и дружинников, в обязанность которых входило следить за соблюдением режима.

Портал Юга.ру изучил доклад правозащитников (документ есть в распоряжении редакции), чтобы узнать, за какие именно нарушения штрафовали кубанцев. Например в «Апологии протеста» рассказали, что Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 7,5 тыс. рублей мужчину, который пошел в магазин за продуктами, но живет он на съемной квартире, которая находится в другом районе города (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Краснодарца, который вышел из дома, чтобы оплатить кредит в банке, оштрафовали на 15 тыс. рублей (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Еще одного мужчину наказали штраом в 7,5 тыс. рублей за то, что он находился в гараже, расположенном в 25 метрах от дома (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

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Правозащтники в своем докладе также подсчитали, что общая сумму штрафов за нарушение карантина в стране составила около 1 млрд рублей.