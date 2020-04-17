На Кубани начали штрафовать по новой статье за неправильное поведение при карантине. Что это значит?

В Краснодарском крае с 13 апреля граждан начали штрафовать по новой статье 20.6.1 КоАП РФ — за несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Юга.ру разбирались, при каких условиях она грозит жителям Кубани

Как сначала штрафовали за нарушение карантина? С 31 марта на Кубани ввели режим карантина, а позже продлили его до 12 апреля: в этот период жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости. Передвигаться по улице можно было только сотрудникам определенных сфер дейтельности, двигаться на машине — только тем, у кого есть спецпропуск. Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда, после введения карантина в регионе нарушителей режима начали штрафовать по ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Напомним, изменения в нее, позволяющие так делать, ввели 1 апреля. В результате 14 апреля стало известно, что Кубань стала лидером по числу штрафов за нарушение карантина. С 6 по 12 апреля в суды Краснодарского края поступило более 2 тыс. дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ. По решению суда приостановили деятельность 74 предприятий. К наказанию в виде штрафа — а его минимальная планка составляет 15 тыс. рублей — привлекли более 1,2 тыс. человек.

Почему начали использовать другую статью КоАП? На десятый день карантина губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим до 18 апреля, однако ряд мер при этом постановил ослабить. Например, в крае разрешили работать автомойкам и рынкам, а также ввели беспропускное окно, в течение которого двигаться на машине можно без спецпропуска (но также по особой необходимости). Как пояснили в краевом суде, это дало право составлять протоколы об административном правонарушении по «более мягкой» ст. 20.6.1 КоАП РФ (Нарушение режима самоизоляции, а именно невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Это означает, что раньше человека, гуляющего по улице без спецпропуска, могли оштрафовать по ст. 6.3 КоАП РФ, а теперь при таких же условиях его оштрафуют по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Новую статью 20.6.1 КоАП РФ также ввели в начале апреля. Согласно ней, физическому лицу — нарушителю грозит предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.