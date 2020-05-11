Кубань оказалась в числе регионов, где выписали больше всего штрафов за нарушение карантина

Из-за ускорения темпов распространения коронавируса президент России Владимир Путин с 28 марта объявил нерабочие дни, которые впоследствие продлили до 11 мая. В этот период жителей страны просили оставаться дома. Российские регионы стали переходить на режим самоизоляции, а с 1 апреля в стране вступил в силу закон, который устанавливает уголовное и административное наказание за несоблюдение ограничительных мер в период пандемии.

В Краснодарском крае 31 марта объявили карантин, который позже продлили до 23 мая. Кроме того, Кубань оказалась регионом, который в числе первых начал штрафовать нарушителей карантина. В результате, к 13 апреля Краснодарский край стал лидером среди субъектов РФ по количеству протоколов, выписанных за нарушение режима самоизоляции, а также по числу вынесенных судебных решений.

К середине мая лидерами по числу нарушений режима самоизоляции оказались субъекты юга России, а также Приморский край. Об этом 11 мая корреспонденту РИА «Новости» рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Юрий Валяев.

«По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан», — уточнил Валяев.

Он подчеркнул, что при рассмотрении статистики по регионам нужно учитывать то, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, потому что в субъектах разная численность населения.