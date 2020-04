Кондратьев рассказал, на что пойдут деньги от штрафов за нарушение карантина

View this post on Instagram

Считаю, что все собранные деньги от штрафов, которые суды накладывают за нарушения режима карантина, должны не просто идти в казну, а работать на благо людей. Мы планируем их направить на поддержку малоимущих семей и на приобретение средств защиты для наших медиков. ⠀ Напомню, уже почти три недели отряды самоконтроля следят за соблюдением режима социальной разобщенности на улицах городов и станиц края. В их полномочия входят, в том числе направления в суд материалов о наложении штрафов за нарушение режима карантина. Поручил правовому и финансовому блоку проработать данный вопрос.