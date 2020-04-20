Кондратьев рассказал, на что пойдут деньги от штрафов за нарушение карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 апреля сообщил, что деньги от штрафов за нарушение карантина пойдут на помощь малоимущим семьям и на покупку средств защиты для медиков

Напомним, в Краснодарском крае вечером 31 марта объявили карантин, а 17 апреля его продлили до 30 апреля. За соблюдением режима карантина в регионе следят мобильные группы, в каждую входят сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и дружинники.

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С 6 по 12 апреля суды края рассмотрели порядка 1,5 тыс. дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), была приостановлена деятельность 74 предприятий. Штрафы получили 1,2 тыс. физлиц.

С 14 апреля суды края рассмотрели более 130 дел об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Нарушение режима самоизоляции, а именно невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). По 75 из них вынесено решение о наложении штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В 45 случаях граждане получили предупреждение, производство по одному делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения, сообщили в пресс-службе администрации края.

20 апреля губернатор Вениамин Кондратьев в своих соцсетях рассказал, на что будут направлены деньги от штрафов. «Считаю, что все собранные деньги от штрафов, которые суды накладывают за нарушения режима карантина, должны не просто идти в казну, а работать на благо людей. Мы планируем их направить на поддержку малоимущих семей и на приобретение средств защиты для наших медиков», — заявил губернатор.

Юга.ру писали о том, что некоторые люди в регионе жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты (СИЗ) у медиков. Так, по версии врача из Абинского района, его уволили после того, как он дал интервью о СИЗ в медучреждении. Версии сторон об этой ситуации читайте здесь.

Кроме того, 18 апреля замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко отругала врачей за то, что они не сшили сами себе бахилы. После публикации новости портал Юга.ру получил комментарий от пресс-службы ведомства, в котором заявили, что пошив отдельных элементов средств индивидуальной защиты — марлевых масок, тканевых бахил — всегда являлся обычной практикой медучреждений и входит в обязанности младшего медицинского персонала.