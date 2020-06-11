В храмы Кубани все еще не собираются пускать верующих

На заседании оперштаба 11 июня глава регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что запрет на посещение кубанских храмов продолжит действовать

Напомним, в начале апреля Екатеринодарская и Кубанская епархия временно приостановила общественные богослужения. Позже Роспотребнадзор постановил, что внутри церквей и храмов Кубани могут находиться только священнослужители и те, кто участвует в работе религиозных организаций.

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В связи с этим было решено провести онлайн-трансляции богослужений на Пасху. Однако губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил верующим придти на территории храмов помолиться.

Постепенно власти стали снимать ограчения по карантину. Так, на заседании оперштаба 11 июня губернатор отменил в регионе красные пропуска для передвижения между муниципалитетами. Также решено было возобновить работу музеев, театров и спорткомплексов, разрешить проводить деловые мероприятия, открыть небольшие гостиницы, торговые центры и продовольственные рынки.

На совещании руководитель департамента внутренней политики края Игорь Чагаев напомнил, что запрет на посещение храмов действует уже два месяца, и спросил Вениамина Кондратьева и главу регионального управления Роспотребнадзора Марию Потемкину о будущем этого запрета.

Губернатор адресовал вопрос Потемкиной. Та, в свою очередь, заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае не позволяет открыть церкви для граждан . По ее словам, богослужения для верующих по-прежнему нужно проводить на территории храмов, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию.

«Мы очень благодарны, что наш вопрос наконец-то подняли на оперштабе [..]. Наша позиция остается прежней — мы ничего не требуем. Будем молиться, как благословит митрополит. Важно, что люди увидели наконец-то, что закрытие храмов от верующих — это не вина епархии. Мы попытались донести возмущения верующих в максимально корректной форме», — прокомментировал ситуацию порталу Юга.ру ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии иерей Вячеслав Клименко.

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Клименко напомнил, что 9 июня митрополит Екатеринодарской епархии Исидор провел расширенное заседание Епархиального Совета, во время которого обсуждался формат богослужений после снятия карантина внутри муниципалитетов 23 мая. Тогда на заседании решили сохранить формат богослужений под открытым небом, а среди недовольных прихожан проводить разъяснительные беседы.