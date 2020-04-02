Епархия возмутилась тем, что на Кубани не разрешили ходить в храмы во время карантина

Екатеринодарская и Кубанская епархия 2 апреля выпустила обращение по поводу того, как будут работать храмы во время карантина

С 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он обязывает в том числе не выходить из дома без особой необходимости — только если человек идет в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, выгуливает домашнее животное, должен ухаживать за пожилыми и больными родственниками или направляется на работу со спецпропуском. Митрополит Исидор сообщил, что епархия вынуждена приостановить общественные богослужения, так как посещение храмов не внесли в список исключений, которые подразумевают выход из дома. «В условиях отказа властей внести в список исключений (наряду с магазинами, аптеками и выгулом собак) посещение храмов и в целях защиты прихожан от возможного административного и даже уголовного наказания благословляется приостановить с 5 апреля до особого указания общественные богослужения на всей территории Кубанской митрополии», — говорится в обращении главы Кубанской митрополии.

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При этом митрополит подчеркнул, что литургии будут продолжать совершаться за закрытыми дверьми в присутствии необходимого числа церковнослужителей. Таинства крещения и соборования, кроме экстренных случаев, откладываются до особого указания. В обращении митрополит Исидор поручил обеспечить возможность причаститься всем желающим, но это должно происходить не во время богослужений, причащаться должны не более двух человек одновременно и при соблюдении санитарно-гигиенических требований. Во всех храмах глава епархии поручил обеспечить постоянное дежурство священников, чтобы человек мог обратиться туда при необходимости в любой момент. Также он поручил наладить трансляцию богослужений из крупных храмов.