Епархия возмутилась тем, что на Кубани не разрешили ходить в храмы во время карантина

Краснодарский край

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Екатеринодарская и Кубанская епархия 2 апреля выпустила обращение по поводу того, как будут работать храмы во время карантина

С 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он обязывает в том числе не выходить из дома без особой необходимости — только если человек идет в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, выгуливает домашнее животное, должен ухаживать за пожилыми и больными родственниками или направляется на работу со спецпропуском.

Митрополит Исидор сообщил, что епархия вынуждена приостановить общественные богослужения, так как посещение храмов не внесли в список исключений, которые подразумевают выход из дома.

«В условиях отказа властей внести в список исключений (наряду с магазинами, аптеками и выгулом собак) посещение храмов и в целях защиты прихожан от возможного административного и даже уголовного наказания благословляется приостановить с 5 апреля до особого указания общественные богослужения на всей территории Кубанской митрополии», — говорится в обращении главы Кубанской митрополии.

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При этом митрополит подчеркнул, что литургии будут продолжать совершаться за закрытыми дверьми в присутствии необходимого числа церковнослужителей. Таинства крещения и соборования, кроме экстренных случаев, откладываются до особого указания.

В обращении митрополит Исидор поручил обеспечить возможность причаститься всем желающим, но это должно происходить не во время богослужений, причащаться должны не более двух человек одновременно и при соблюдении санитарно-гигиенических требований.

Во всех храмах глава епархии поручил обеспечить постоянное дежурство священников, чтобы человек мог обратиться туда при необходимости в любой момент.

Также он поручил наладить трансляцию богослужений из крупных храмов.

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Напомним, еще с середины марта в крае ввели ограничение на проведение массовых мероприятий с участием более ста человек в связи с пандемией коронавируса. Екатеринодарская епархия при этом не вводила ограничений на посещение церквей, однако сообщала, что в храмах региона принимаются меры дезинфекции: иконы, киоты, кресты и все контактные поверхности регулярно обрабатываются, помещения проветриваются и убираются; используются одноразовые стаканчики для запивки после причастия.

По официальным данным на 2 апреля в России зарегистрировали 3 тыс. 548 случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей. В мире на момент публикации новости известно о 962 тыс. зараженных; выздоровели 202 тыс. человек, скончались 49 тыс. заболевших.

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