На Кубани откроют небольшие ТЦ и непродовольственные рынки. В Краснодаре таких почти нет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 июня заявил об открытии небольших торговых центров и непродовольственных рынков на свежем воздухе

Сегодня прошло заседание краевого оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Кубани. Губернатор региона Вениамин Кондратьев предложил открыть с 13 июня непродовольственные рынки на открытом воздухе. Его поддержали главы регионов, а также глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина. Так, Кондратьев принял решение с 13 июня открыть непродовольственные рынки .

Также губернатор рассмотрел вопрос об открытии торговых центров площадью до 3 тыс. кв. метров. По словам главы региона, небольшие ТЦ, как правило, находятся в небольших городах. На примере таких помещений можно посмотреть, смогут ли работать в дальнейшем крупные центры.

«Вениамин Иванович, давайте отграничим: торговые центры работают как магазины. Никакие фудкорты, кинотеатры, развлечения и аттракционы не работают. Только непродовольственные магазины», — уточнила Потемкина.

Кондратьев согласился с ней и подчеркнул, что Роспотребнадзору необходимо строго контролировать соблюдение норм. Главы городов и районов поддержали губернатора.

Вениамин Кондратьев также спросил у главы Краснодара Евгения Первышова, есть ли в краевой столице небольшие ТЦ с площадью до 3 тыс. кв. метров.

«Их, наверное, вообще единицы, потому что все остальные переваливают за 100, 300, 500 тыс. кв. метров, они огромные. Но мы будем ждать послаблений», — ответил Первышов.