Роспотребнадзор Кубани попросил не ходить в храмы в Вербное воскресенье

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, который продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. В начале апреля Екатеринодарская и Кубанская епархия приостановила общественные богослужения, так как посещение храмов не внесли в список исключений, которые подразумевают выход из дома.

В пресс-службе мэрии Краснодара 12 апреля напомнили, что согласно постановлению главного санитарного врача Кубани, с 12 апреля в церкви и храмы могут ходить только священнослужители и те, кто участвует в работе религиозных организаций. Роспотребнадзор региона попросил жителей не ходить в церкви даже в Вербное воскресенье. Все пришедшие будут находиться на улице, богослужения также пройдут на улице возле храмов, а не внутри них. Людей попросили соблюдать дистанцию и надеть защитные маски.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл также обратился к верующим с просьбой молиться дома. Всем желающим принять участие в богослужениях рекомендуют смотреть трансляции онлайн. Полный список трансляций размещен на сайте Кубанской митрополии.