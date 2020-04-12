Роспотребнадзор Кубани попросил не ходить в храмы в Вербное воскресенье

Краснодарский край

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Главный санитарный врач Краснодарского края рекомендовал с 12 апреля не посещать церкви и храмы

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, который продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. В начале апреля Екатеринодарская и Кубанская епархия приостановила общественные богослужения, так как посещение храмов не внесли в список исключений, которые подразумевают выход из дома.

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В пресс-службе мэрии Краснодара 12 апреля напомнили, что согласно постановлению главного санитарного врача Кубани, с 12 апреля в церкви и храмы могут ходить только священнослужители и те, кто участвует в работе религиозных организаций. Роспотребнадзор региона попросил жителей не ходить в церкви даже в Вербное воскресенье. Все пришедшие будут находиться на улице, богослужения также пройдут на улице возле храмов, а не внутри них. Людей попросили соблюдать дистанцию и надеть защитные маски.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл также обратился к верующим с просьбой молиться дома. Всем желающим принять участие в богослужениях рекомендуют смотреть трансляции онлайн. Полный список трансляций размещен на сайте Кубанской митрополии.

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Напомним, за сутки в России выявили 2 тыс. 186 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 31 человек заболел на Кубани. Всего к моменту написания новости коронавирус нашли у 15 тыс. 770 человек в 82 регионах России. К моменту написания новости в мире число зараженных вирусом превысило 1,5 млн человек и составило 1 млн 783 тыс. человек, умерли более 109 тыс. больных.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Карантин Коронавирус Краснодар Религия РПЦ Церковь

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