Пасхальная служба в краснодарском храме Рождества Христова во время карантина

С 31 марта на Кубани ввели карантин, который продлится по меньшей мере до 30 апреля. В этот период людям запрещено выходить из дома без необходимости, в том числе в канун Радоницы, с 18 по 26 апреля, будут закрыты кладбища.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 апреля сообщил, что пасхальные службы в храмах Кубани состоятся, и поручил главам районов организовать условия для верующих, которые во время карантина решат прийти на молебен. Глава региона объяснил такое решение тем, что люди придут в церковь, «даже если мы запретим».

Во дворе возле храма сделали разметку для дистанции в 1,5 метра. На входе в храм для горожан оставили санитайзер и медицинские маски. За порядком следили казаки: они просили людей быть терпимыми и соблюдать все правила, при этом прихожан без масок и с маленькими детьми не впускали, потому что «настоятельно не благословит». В крестном ходе приняли участие только представители священства, людей попросили остаться на местах.

На площадке за пределами храма установили столы для людей, которых либо не пустили внутрь, либо которые сами решили не заходить и ждали освящения куличей и яиц.