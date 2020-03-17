Кресты и руки священников не целовать, а иконы — дезинфицировать. Как РПЦ противостоит коронавирусу

Русская православная церковь 17 марта объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом

2 марта Юга.ру писали, что казачий Совет атманов России разослал приказ о запрете целовать иконы, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. Однако атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил , что ничего не знает о Совете атаманов России и назвал запрет чушью.

10 марта в Санкт-Петербург в Казанский собор привезли частицу мощей Иоанна Крестителя. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, приложиться к святыне пришли сотни людей, написала «Медуза». Рядом с мощами стоял волонтер, который иногда протирал тряпочкой поцелованное стекло, других мер безопасности принято не было, сообщила «Новая газета» .

16 марта на сайте РПЦ опубликовали сообщение о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса с 18 марта благословляется переход духовных учебных заведений на дистанционное обучение, а студенты будут направлены из стационара по местам проживания.

«Проведение сессий отделения заочного обучения, курсов повышения квалификации и т.д. откладывается до улучшения эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Оставшиеся в духовных школах студенты должны будут свести до минимума возможность покидать учебные заведения.

Кроме того, 17 марта РПЦ опубликовала инструкцию для настоятелей приходов и подворий, игуменов и игумениий монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции, которую утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, написал RT.

Правила по профилактике коронавируса составлены «с учетом канонической и богослужебной традиции Русской православной церкви», отмечается в документе.