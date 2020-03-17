Кресты и руки священников не целовать, а иконы — дезинфицировать. Как РПЦ противостоит коронавирусу
Русская православная церковь 17 марта объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом
2 марта Юга.ру писали, что казачий Совет атманов России разослал приказ о запрете целовать иконы, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. Однако атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что ничего не знает о Совете атаманов России и назвал запрет чушью.
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10 марта в Санкт-Петербург в Казанский собор привезли частицу мощей Иоанна Крестителя. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, приложиться к святыне пришли сотни людей, написала «Медуза». Рядом с мощами стоял волонтер, который иногда протирал тряпочкой поцелованное стекло, других мер безопасности принято не было, сообщила «Новая газета».
16 марта на сайте РПЦ опубликовали сообщение о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса с 18 марта благословляется переход духовных учебных заведений на дистанционное обучение, а студенты будут направлены из стационара по местам проживания.
Оставшиеся в духовных школах студенты должны будут свести до минимума возможность покидать учебные заведения.
«Проведение сессий отделения заочного обучения, курсов повышения квалификации и т.д. откладывается до улучшения эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.
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Кроме того, 17 марта РПЦ опубликовала инструкцию для настоятелей приходов и подворий, игуменов и игумениий монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции, которую утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, написал RT.
Правила по профилактике коронавируса составлены «с учетом канонической и богослужебной традиции Русской православной церкви», отмечается в документе.
Указания общего характера:
- при симптомах ОРВИ и других болезнях следует воздержаться от посещения храмов;
- сотрудники подворий и монастырей должны соблюдать общие меры гигиены и дезинфицировать руки минимум каждые два часа;
- следует установить график проветривания храмов, приходских и монастырских помещений общего доступа;
- дезинфицировать храмовую мебель общего пользования и дверные ручки;
- дезинфицировать иконы;
- каждое утро при помощи бесконтактного термометра измерять температуру священнослужителей, церковнослужителей, а также сотрудников храмов, взаимодействующих с большим числом прихожан.
Как будет происходить Причащение в условиях пандемии коронавируса:
- после каждого причастника лжицу [небольшая ложка с крестом на конце рукояти] протирать платком, пропитанным спиртом, и окунать ее в воду, которую потом нужно утилизировать;
- «запивку» подавать в одноразовой посуде;
- для раздачи антидора [священного хлеба] использовать одноразовые гигиенические перчатки;
- для утирания уст использовать бумажные салфетки с последующим сожжением;
- платы кипятить и стирать «с должным благоговением» после каждого богослужебного использования;
- причастникам воздерживаться от лобзания Чаши.
Как будут крестить:
- таинство Крещения совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией купели;
- вместо стрючицы [кисточки] для помазания елеем использовать ватную палочку, а вместо губки — бумажную салфетку с последующим сожжением.
Как будет совершаться таинство Елеосвящения [помазание тела освященным елеем]:
- для каждого прихожанина — одноразовая стрючица (ватные палочки) с последующим сожжением.
Иные указания РПЦ:
- крест не целовать. Вместо этого по окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан;
- дезифицировать Евангелие и иконы после кажлого лобзания;
- не рекомендуется целовать руки священнослужителям;
- уделять усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных сосудов, протирать их после каждого богослужебного использования, тщательно омывая кипятком;
- социальным службам приходов, подворий и монастырей по возможности оказывать помощь находящимся в группе риска пожилым прихожанам в доставке на дом продуктов и товаров первой необходимости.
В декабре 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным на 17 марта COVID-19 заразились более 182 тыс. человек, умерло более 7 тыс. человек. В России официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом.
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