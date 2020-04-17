«Придут, даже если мы запретим». Кондратьев разрешил верующим прийти к храмам помолиться на Пасху

Губернатор Вениамин Кондратьев 17 апреля поручил главам районов организовать условия для тех верующих, которые во время карантина захотят прийти в храмы помолиться на Пасху

Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Потом его продлили до 18 апреля, однако ослабили ряд мер. Например, в регионе разрешили открыться мойкам самообслуживания, а также ярмаркам и рынкам. Также в муниципалитетах ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00, в течение которого можно двигаться на машине без спецпропуска (но только по особой необходимости). При этом краснодарцам напомнили, что передвигаться пешком в это время нельзя. 17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев во время заседения оперативного штаба сообщил, что режим карантина продлевается до 30 апреля.

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Губернатор также рассказал, что пасхальные мероприятия во время карантина состоятся. Их формат обсудят завтра, 18 апреля, во время заседения оперштаба, куда приглаят епископов, митрополита Исидора или его представителя. По словам Кондратьева, верующие смогут прийти в храм на условиях, которые для них создадут власти.

«Придут, даже если мы запретим, придут наши жители. Поэтому давайте о наших жителях позаботимся, создав условия, что, если все-таки придут.. а я знаю, что Исидор, наш митрополит, обращался с просьбой и патриарх [Кирилл], молиться дома… Но если придут, мы обязаны создать для них условия. Но понятно, что в храмах никто находиться не может, мы об этом изначально договорились», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев обратился к главам муниципалитетов и поручил установить у каждого храма колонки, палатки и стулья. «Служба длинная пасхальная, обычно до четырех часов идет. Позаботьтесь о своих жителях, позаботьтесь о наших земляках. Просто по-человечески. Как будто это ваша бабушка пришла, либо мама. Создайте им условия, но, подчеркиваю, в рамках карантина», — заявил губернатор

Отметим, что храмы Екатеринодарской епархии будут проводить онлайн-трансляции Богослужений. Посмотреть полный список храмов, из которых будут вестись трансляции, можно на сайте епархии.