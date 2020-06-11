На Кубани возобновят работу музеи, театры и спорткомплексы, можно будет проводить деловые мероприятия
Власти Краснодарского края 11 июня обсудили дальнейшие меры ослабления карантина по коронавирусу
Как писали Юга.ру, во время совещания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил в регионе пропускную систему. Это значит, что с 12 июня передвижение между муниципалитетами станет свободным и красный пропуск не потребуется.
Также власти региона обсудили возможность открытия учреждений культуры и спорткомплексов. В итоге было решено, что на Кубани с 12 июня:
- откроют для посещения музеи по предварительной записи;
- начнут работать театры, но только для репетиций артистов;
- разрешат деятельность спортивных комплексов для занятий профессиональных команд и спортсменов.
«Спортсмены тоже нуждаются в поддержании своего мастерства. При том у нас есть выдающиеся спортсмены России, да и мира, они должны возобновить свои тренировки», — прокомментировал Кондратьев.
Также в крае с 12 июня разрешили проводить деловые мероприятия численностью до 50 участников. Напомним, ранее любые мероприятия — досуговые, деловые, просветительские, рекламные — были под запретом.
Как писали Юга.ру, также 11 июня в Краснодарском крае разрешили открыться небольшим торговым центрам и непродовольственным рынкам.
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