На Кубани возобновят работу музеи, театры и спорткомплексы, можно будет проводить деловые мероприятия

Как писали Юга.ру, во время совещания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил в регионе пропускную систему. Это значит, что с 12 июня передвижение между муниципалитетами станет свободным и красный пропуск не потребуется.

Также власти региона обсудили возможность открытия учреждений культуры и спорткомплексов. В итоге было решено, что на Кубани с 12 июня:

откроют для посещения музеи по предварительной записи;

начнут работать театры, но только для репетиций артистов;

разрешат деятельность спортивных комплексов для занятий профессиональных команд и спортсменов.

«Спортсмены тоже нуждаются в поддержании своего мастерства. При том у нас есть выдающиеся спортсмены России, да и мира, они должны возобновить свои тренировки», — прокомментировал Кондратьев.

Также в крае с 12 июня разрешили проводить деловые мероприятия численностью до 50 участников. Напомним, ранее любые мероприятия — досуговые, деловые, просветительские, рекламные — были под запретом.