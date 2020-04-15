Социальная дистанция, антисептики и отсутствие прихожан. Как пройдут на Кубани Пасхальные богослужения в этом году
Глава Кубанской митрополии 14 апреля предписал проводить Пасхальные службы на территории храмовых дворов из-за коронавируса, прихожанам раздадут антисептики
С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, сейчас он продлен до 18 апреля. В начале апреля Екатеринодарская и Кубанская епархия приостановила общественные богослужения, так как посещение храмов не внесли в список разрешенных для посещения мест во время карантина.
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А с 12 апреля в церкви и храмы, погласно распоряжению главного санитарного врача края, могут ходить только священнослужители и те, кто участвует в работе религиозных организаций.
В связи с этим, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор направил в приходы Циркулярное письмо с информацией о том, как будут проводиться Пасхальные богослужения в 2020 году, сообщила 14 апреля пресс-служба Кубанской митрополии.
В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье 19 апреля. РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения во время Страстной недели и на Пасху из-за коронавируса.
Что изменится в богослужениях из-за карантина и коронавируса:
- Пасхальные богослужения будут проводить в храмовом дворе или прилежащей территории;
- Крестный ход совершат без участия прихожан. Следить за порядком будут полиция и казаки;
- В случае непогоды духовенство может отказаться от совершения Пасхальной заутрени;
- Мирян причащать в Пасхальную ночь не будут;
- Записки и свечи будут выдавать за пределами храмов, на храмовых территориях;
- Иконы расположат на недосягаемой для лобызания высоте;
- Будут соблюдаться все санитарные предписания, социальная дистанция в 1,5 метра, волонтеры должны раздавать маски и антисептики;
- В муниципалитетах установят экраны и технику для трансляции на улице богослужений, также будут вестись онлайн-трансляции;
- В остальные дни Страстной и Светлой седмицы богослужения будут совершаться за закрытыми дверьми без прихожан.
Отметим, что пресс-служба Кубанской митрополии опубликовала видео о том, как прошло богослужение в Вербное воскресенье. В сюжете говорится, что служба совершалась при закрытых дверях или с ограниченным количеством верующих, которые соблюдали правила социальной дистанции и пользовались масками и антисептиками.
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Как писали Юга.ру, 26 марта Кубанский митрополит Исидор вместе с секретарем Екатеринодарской епархии и настоятелем Георгиевского храма протоиереем Ильей Быстровым провел воздушный крестный ход над Краснодаром, его окрестностями и частью Адыгеи. Во время которого митрополит окропил город из вертолета святой водой, чтобы защитить его от коронавируса.