На Кубани COVID-19 за сутки выявили у 80 человек
В Краснодарском крае за сутки 11 июня коронавирус диагностировали у 80 человек
В России за сутки зарегистрировали 8 тыс. 779 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Умерли 174 пациента, 8 тыс. 367 больных выздоровели. Больше всего зараженных — в Москве (1 тыс. 436), Московской (724) и Свердловской (312) областях. На юге страны больше всего инфицированных в Ростовской области (220), Дагестане (97), на Ставрополье (87), в Карачаево-Черкесии (82), Краснодарском крае (80) и Кабардино-Балкарии (79).
Всего в стране к 11 июня заразились 502 тыс. 436 человек, из которых 6 тыс. 532 умерли и 261 тыс. 150 выздоровели.
Оперштаб Кубани 11 июня сообщил о 80 подтвержденных диагнозах с коронавирусной инфекцией. За сутки заболели 49 женщин и 31 мужчина в возрасте от 6 до 89 лет. COVID-19 диагностировали у восьми детей: двух 6-летних в Туапсе и Белореченском районе, двух 7-летних в Краснодаре и Новороссийске, 11-летнего ребенка в Кавказском районе, 12-летнего — в Сочи, 8-летнего и 15-летнего — в Кущевском районе. В целом случаи распределились так:
- 14 — в Краснодаре;
- 10 — в Гулькевичском районе;
- 8 — в Белореченском районе;
- 7 — в Тихорецком районе;
- 6 — в Новороссийске;
- по 5 — в Армавире и Сочи;
- по 4 — в Туапсе, Кавказском и Славянском районах;
- по 2 — в Тбилисском, Выселковском, Кущевском и Усть-Лабинском районах;
- по 1 — в Кореновском, Новопокровском, Курганинском, Красноармейском районах и Геленджике.
Таким образом, всего в крае 4 тыс. 735 заболевших, из них 310 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 83,4. Из больниц уже выписали 3 тыс. 554 пациента, в том числе 54 за последние сутки. Умерли 47 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ в восьми медучреждениях находятся 16 пациентов.
Отметим, что сегодня впервые с 29 мая оперштаб не сообщил о смертях больных с коронавирусом: до этого летальные исходы регистрировали ежедневно в течение 12 дней.
Всего к кубанским медикам обратились с подозрением на коронавирус 11 тыс. 913 человек, из них 1 тыс. 32 ребенка. В стационарах остаются 2 тыс. 325 пациентов, дома — 13 тыс. 969 жителей. В обсерваторах изолированы 2 тыс. 764 приезжих, за все время там выявили 67 больных COVID-19.
На сегодня Роспотребнадзор провел 55 тыс. 815 исследований на коронавирус, лаборатории минздрава — 161 тыс. 522 теста, в том числе 3 тыс. 957 за последние сутки.
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