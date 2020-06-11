На Кубани COVID-19 за сутки выявили у 80 человек

В Краснодарском крае за сутки 11 июня коронавирус диагностировали у 80 человек

В России за сутки зарегистрировали 8 тыс. 779 случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Умерли 174 пациента, 8 тыс. 367 больных выздоровели. Больше всего зараженных — в Москве (1 тыс. 436), Московской (724) и Свердловской (312) областях. На юге страны больше всего инфицированных в Ростовской области (220), Дагестане (97), на Ставрополье (87), в Карачаево-Черкесии (82), Краснодарском крае (80) и Кабардино-Балкарии (79). Всего в стране к 11 июня заразились 502 тыс. 436 человек, из которых 6 тыс. 532 умерли и 261 тыс. 150 выздоровели.

Оперштаб Кубани 11 июня сообщил о 80 подтвержденных диагнозах с коронавирусной инфекцией. За сутки заболели 49 женщин и 31 мужчина в возрасте от 6 до 89 лет. COVID-19 диагностировали у восьми детей: двух 6-летних в Туапсе и Белореченском районе, двух 7-летних в Краснодаре и Новороссийске, 11-летнего ребенка в Кавказском районе, 12-летнего — в Сочи, 8-летнего и 15-летнего — в Кущевском районе. В целом случаи распределились так: 14 — в Краснодаре;

10 — в Гулькевичском районе;

8 — в Белореченском районе;

7 — в Тихорецком районе;

6 — в Новороссийске;

по 5 — в Армавире и Сочи;

по 4 — в Туапсе, Кавказском и Славянском районах;

по 2 — в Тбилисском, Выселковском, Кущевском и Усть-Лабинском районах;

по 1 — в Кореновском, Новопокровском, Курганинском, Красноармейском районах и Геленджике.