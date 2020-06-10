Фонтаны в Краснодаре запустят в День России
В Краснодаре в середине июня готовятся запустить городские фонтаны
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в июне ослабили коронавирусные ограничения: теперь горожанам можно гулять в парках и по набережным, открылись летние кафе и рестораны, заработали фитнес-залы. 8 июня в мэрии Краснодара рассказали, что направили обращение в Роспотребнадзор по поводу работы фонтанов. Власти отмечали: если ведомство даст разрешение, фонтаны смогут запустить в течение двух дней.
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10 июня в пресс-службе мэрии рассказали, что городские фонтаны начнут работать 12 июня, в День России. Сейчас чаши заполняют водой, все работы по расконсервации и подготовке уже провели.
Фонтаны заработают в 12:00 в следующих местах:
- на Главной Городской площади;
- на Казачьей площади перед зданием ЗСК;
- на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне;
- возле Дома книги;
- возле кинотеатра «Аврора»;
- возле памятника святой Екатерине-великомученице (напротив «Центра города»);
- в сквере маршала Жукова;
- в Городском саду;
- в сквере Дружбы народов;
- в Фестивальном сквере;
- в Чистяковской роще;
- в парке 30-летия Победы.
Фонтаны будут работать с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и выходные — с 10:00 до 23:00. Также по вечерам фонтан перед «Авророй» будет работать в музыкальном режиме. Посмотреть шоу можно будет с 20:30 до 23:00 в пятницу, субботу и воскресенье.
Завершится сезон фонтанов в конце октября — начале ноября, напомнили в городской администрации.
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