Фонтаны в Краснодаре запустят в День России

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в июне ослабили коронавирусные ограничения: теперь горожанам можно гулять в парках и по набережным, открылись летние кафе и рестораны, заработали фитнес-залы. 8 июня в мэрии Краснодара рассказали , что направили обращение в Роспотребнадзор по поводу работы фонтанов. Власти отмечали: если ведомство даст разрешение, фонтаны смогут запустить в течение двух дней.

10 июня в пресс-службе мэрии рассказали, что городские фонтаны начнут работать 12 июня, в День России. Сейчас чаши заполняют водой, все работы по расконсервации и подготовке уже провели.

Фонтаны заработают в 12:00 в следующих местах:

на Главной Городской площади;

на Казачьей площади перед зданием ЗСК;

на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне;

возле Дома книги;

возле кинотеатра «Аврора»;

возле памятника святой Екатерине-великомученице (напротив «Центра города»);

в сквере маршала Жукова;

в Городском саду;

в сквере Дружбы народов;

в Фестивальном сквере;

в Чистяковской роще;

в парке 30-летия Победы.

Фонтаны будут работать с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и выходные — с 10:00 до 23:00. Также по вечерам фонтан перед «Авророй» будет работать в музыкальном режиме. Посмотреть шоу можно будет с 20:30 до 23:00 в пятницу, субботу и воскресенье.

Завершится сезон фонтанов в конце октября — начале ноября, напомнили в городской администрации.