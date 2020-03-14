Краснодарские адвокаты взяли под защиту жену так называемого «каннибала»

Проект «Право 45» будет добиваться отмены приговора Наталье Бакшеевой, осужденной за подстрекательство к убийству

В конце февраля 2019 года суд приговорил Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за подстрекательство к убийству Елены Вахрушевой. По верссии следствия, Бакшеева приревновала мужа и потребовала, чтобы он убил ее оппонентку. В мае 2019 года адвокат Алексей Аванесян взял под защиту Дмитрия Бакшеева. Юрист заявил, что изучил обвинительное заключение и не нашел ни одного доказательства вины подзащитного, кроме его признания, которое он дал под пытками. В июне суд признал Бакшеева виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы и приговорил его к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. В феврале 2020-го Бакшеев скончался в тюремной больнице. Аванесян и его коллега Юлия Федотова считают, что он мог умереть, не получив инсулин. Юристы планируют все равно обжаловать приговор во всех возможных инстанциях, в том числе в ЕСПЧ.

Аванесян в своем фейсбуке 14 марта рассказал, что накануне вместе с коллегой Юлией Федотовой посетил Бакшееву. «Наталью с легкой руки привлеченного следствием экстрасенса-профайлера и СМИ тоже окрестили "краснодарским каннибалом". Наталья не признает своей вины. Она рассказала, как в ходе следствия над ней издевались, подделывали подписи и обманом фабриковали доказательства», — написал юрист. По словам Аванесяна, женщина тяжело перенесла смерть мужа и то, что от нее отвернулись многие родственники. При этом Бакшеева благодарна людям, которые переводили деньги для помощи ее супругу и организации его похорон. «Она также особо отметила, что благодаря многим публикациям СМИ, появившимся за истекший год, кардинально поменялось отношение к ней со стороны администрации и заключенных. Люди стали задавать вопросы и сомневаться в объективности проведенного расследования и суда», — подчеркнул Аванесян. Юристы в конце встречи заключили с Бакшеевой соглашение в рамках проекта «Право 45». Теперь они вместе с адвокатами Верой Алифиренко и Евгением Ивановым-Кулигиным планируют добиваться отмены «людоедских и несправедливых приговоров» и привлечения настоящих убийц Вахрушевой к ответственности. Кроме того, Федотова уточнила, что Бакшеева подписала доверенности для подачи жалоб в ЕСПЧ по делу мужа — на приговор и по факту смерти.