В Горячем Ключе на три месяца закрыли завод, где сжигали медицинские отходы
Судебные приставы 9 июня приостановили деятельность предприятия, где сжигали медицинские отходы. Местные жители жаловались на этот завод еще зимой
С чего все началось?
В январе «Новая газета Кубани» сообщила, что в редакцию обратился житель Горячего Ключа Геннадий Мозговой. Мужчина рассказал, что недалеко от того места, где он живет, по ночам сжигают пластик.
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Мэр города Александр Кильганкин заявил журналистам, что никакого мусоросжигательного завода там нет, есть только свалка, на которую свозились отходы в прошлом году. По словам Кильганкина, сейчас свалка засыпана, а мусор свозят в Белореченский район.
В пресс-службе города журналистам заявили, что владелец земельного участка находится в Санкт-Петербурге, а горит, возможно, древесный уголь. Издание также напомнило, что в декабре 2019 года Кильганкин заявлял, что власти собираются построить в Горячем Ключе завод по сортировке пластика.
И завод построили?
В феврале другая местная жительница, Татьяна Плешакова, рассказала «Свободным Медиа», что горожане узнали о строительстве завода по переработке платикового мусора в 1,5 км от Горячего Ключа, недалеко от базы отдыха «Клевое место». Жители собрали больше 6 тыс. подписей против строительства. По словам Плешаковой, земельный участок, на котором строится завод, находится на автотрассе «Дон» при повороте на станицу Калужскую.
Издание сообщило, что согласно инвестиционному проекту, имеющемуся в распоряжении редакции, собственником земельного участка является администрация Горячего Ключа, а арендует участок частное лицо, Николай Усольцев.
Так что же было на этом участке?
Судя по словам местных жителей и информации журналистов, на огороженном забором участке располагались цех и печь для сжигания мусора. Там работало предприятие ООО «Вертикаль», о котором практически ничего не известно.
18 марта «Новая газета Кубани» опубликовала ответ краевой прокуратуры, в котором сообщалось, что на земельном участке с января этого года некие «хозяйствующие субъекты приступили к деятельности по обезвреживанию медицинских отходов, не требующей специального разрешения (лицензии)», при этом был выявлен ряд нарушений требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Тогда прокуратура Горячего Ключа возбудила в отношении виновных лиц (кого именно, в материале не уточняется) дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 8.47 КоАП РФ (Осуществление хозяйственной и/или иной деятельности без комплексного экологического разрешения), ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).
Потом запах исчез, а отходы жечь перестали?
В описании к видео, которое 21 марта опубликовал паблик «Туподар», сообщалось, что предприятие ООО «Вертикаль» продолжает сжигать в Горячем Ключе «медицинские отходы класса Б», а «местным жителям откровенно воняет».
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«Люди приехали с общественной инспекцией — так и есть, работает под покровом ночи как ни в чем ни бывало. Позвонили в администрацию и полицию. Пока ждали, у одного из прибывших начался отек гортани», — сообщили в соцсетях.
Что сейчас с этим заводом?
В пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю 9 июня сообщили, что по решению суда судебные приставы приостановили деятельность завода на три месяца.
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Должник, являясь юридическим лицом, нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также был подтвержден факт сжигания медицинских отходов.
Кроме того, во время проверки на предприятии обнаружили отсутствие моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря для «чистой» и «грязной» зон, что нарушает требования СанПиН. По данному факту в отношении юрлица ООО «Вертикаль» было вынесено постановление об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), добавили в ведомстве.
Напомним, в 2019 году мусорная реформа в России вошла в активную фазу. Реформа направлена на уменьшение числа свалок, обновление системы обращения отходов и увеличение количества мусора, который будет идти на переработку. В конце декабря стало известно, что на Кубани мусорную реформу провалили, и власти перенесли ее реализацию на 2020 год.
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С этого года на Кубани должны работать только пять региональных операторов. В течение года край планируют поделить на пять зон (сейчас их 11), чтобы улучшить контроль за обращением с отходами. В конце апреля региональные власти заявили об острой нехватке лицензированных полигонов ТКО.