В Горячем Ключе на три месяца закрыли завод, где сжигали медицинские отходы

Судебные приставы 9 июня приостановили деятельность предприятия, где сжигали медицинские отходы. Местные жители жаловались на этот завод еще зимой

С чего все началось?

В январе «Новая газета Кубани» сообщила, что в редакцию обратился житель Горячего Ключа Геннадий Мозговой. Мужчина рассказал, что недалеко от того места, где он живет, по ночам сжигают пластик.

Мэр города Александр Кильганкин заявил журналистам, что никакого мусоросжигательного завода там нет, есть только свалка, на которую свозились отходы в прошлом году. По словам Кильганкина, сейчас свалка засыпана, а мусор свозят в Белореченский район.

В пресс-службе города журналистам заявили, что владелец земельного участка находится в Санкт-Петербурге, а горит, возможно, древесный уголь. Издание также напомнило, что в декабре 2019 года Кильганкин заявлял, что власти собираются построить в Горячем Ключе завод по сортировке пластика.

И завод построили?

В феврале другая местная жительница, Татьяна Плешакова, рассказала «Свободным Медиа», что горожане узнали о строительстве завода по переработке платикового мусора в 1,5 км от Горячего Ключа, недалеко от базы отдыха «Клевое место». Жители собрали больше 6 тыс. подписей против строительства. По словам Плешаковой, земельный участок, на котором строится завод, находится на автотрассе «Дон» при повороте на станицу Калужскую. Издание сообщило, что согласно инвестиционному проекту, имеющемуся в распоряжении редакции, собственником земельного участка является администрация Горячего Ключа, а арендует участок частное лицо, Николай Усольцев.

Так что же было на этом участке?

Судя по словам местных жителей и информации журналистов, на огороженном забором участке располагались цех и печь для сжигания мусора. Там работало предприятие ООО «Вертикаль», о котором практически ничего не известно. 18 марта «Новая газета Кубани» опубликовала ответ краевой прокуратуры, в котором сообщалось, что на земельном участке с января этого года некие «хозяйствующие субъекты приступили к деятельности по обезвреживанию медицинских отходов, не требующей специального разрешения (лицензии)», при этом был выявлен ряд нарушений требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Тогда прокуратура Горячего Ключа возбудила в отношении виновных лиц (кого именно, в материале не уточняется) дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 8.47 КоАП РФ (Осуществление хозяйственной и/или иной деятельности без комплексного экологического разрешения), ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Потом запах исчез, а отходы жечь перестали?

В описании к видео, которое 21 марта опубликовал паблик «Туподар», сообщалось, что предприятие ООО «Вертикаль» продолжает сжигать в Горячем Ключе «медицинские отходы класса Б», а «местным жителям откровенно воняет».

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«Люди приехали с общественной инспекцией — так и есть, работает под покровом ночи как ни в чем ни бывало. Позвонили в администрацию и полицию. Пока ждали, у одного из прибывших начался отек гортани», — сообщили в соцсетях.

Что сейчас с этим заводом?

В пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю 9 июня сообщили, что по решению суда судебные приставы приостановили деятельность завода на три месяца .

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Должник, являясь юридическим лицом, нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также был подтвержден факт сжигания медицинских отходов. Кроме того, во время проверки на предприятии обнаружили отсутствие моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря для «чистой» и «грязной» зон, что нарушает требования СанПиН. По данному факту в отношении юрлица ООО «Вертикаль» было вынесено постановление об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), добавили в ведомстве.

Напомним, в 2019 году мусорная реформа в России вошла в активную фазу. Реформа направлена на уменьшение числа свалок, обновление системы обращения отходов и увеличение количества мусора, который будет идти на переработку. В конце декабря стало известно, что на Кубани мусорную реформу провалили, и власти перенесли ее реализацию на 2020 год.

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