Сингиль, лобан и морская собачка: в Азовском море появились новые виды рыб
В Азовском море обжились восемь черноморских видов рыб
18 ноября пресс-служба Южного научного центра РАН сообщила, что Азовское море становится солонее — и вместе с этим в нем появляются новые виды рыб. Ученые зафиксировали восемь черноморских видов, которых раньше в водоеме не было.
Соленость воды в западной части моря достигла 16,7 г/л. Это сильно меняет условия жизни для всех его обитателей. По данным, которые сотрудники научного центра собрали с 2010 по 2025 год, в Таганрогском заливе обосновались сингиль, лобан, камбала-калкан, морской дракон, морская собачка, черноморский мерланг, желтая тригла и солнечный окунь.
В Азовском и Черном морях нашли новый вид тропических водорослей:
По словам ученых, пополнение ихтиофауны черноморскими видами требует новых мер управления промыслом. Кроме того, нужно оценить последствия для местной экосистемы, поскольку с приходом новых видов снижается численность аборигенных — судака, леща, тарани и других.
Напомним, ранее в Азовском море прижились акулы, медузы и рыбы из других водоемов. Ученые обнаружили грязевого краба, черноморскую камбалу, бычка, пеленгаса, серебряного карася, солнечного окуня и восточную креветку.
Как писали Юга.ру, в Азовском море начали тестировать противомедузные сети.