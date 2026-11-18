18 ноября пресс-служба Южного научного центра РАН сообщила, что Азовское море становится солонее — и вместе с этим в нем появляются новые виды рыб. Ученые зафиксировали восемь черноморских видов, которых раньше в водоеме не было.

Соленость воды в западной части моря достигла 16,7 г/л. Это сильно меняет условия жизни для всех его обитателей. По данным, которые сотрудники научного центра собрали с 2010 по 2025 год, в Таганрогском заливе обосновались сингиль, лобан, камбала-калкан, морской дракон, морская собачка, черноморский мерланг, желтая тригла и солнечный окунь.