Вокзал федеральной территории Сириус не будет работать до 26 ноября

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что до 26 ноября вокзал федеральной территории не будет принимать и отправлять поезда дальнего следования и некоторые электрички.

Также изменится расписание и маршруты для некоторых «Ласточек» на направлениях Туапсе — Сириус, Туапсе — Аэропорт и Лазаревская — Роза Хутор. Временный график курсирования электропоездов можно увидеть на сайте.