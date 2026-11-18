Вокзал Сириуса больше недели не будет принимать и отправлять поезда. В чем причина?
Вокзал федеральной территории Сириус не будет работать до 26 ноября
Глава Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что до 26 ноября вокзал федеральной территории не будет принимать и отправлять поезда дальнего следования и некоторые электрички.
Также изменится расписание и маршруты для некоторых «Ласточек» на направлениях Туапсе — Сириус, Туапсе — Аэропорт и Лазаревская — Роза Хутор. Временный график курсирования электропоездов можно увидеть на сайте.
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Плишкин рассказал, что вокзал будет закрыт из-за ремонтных работ на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Он посоветовал пассажирам, планирующим поездки в эти даты, уточнять расписание поездов на сайте РЖД.
Как писали Юга.ру, электрички между Краснодаром и Новороссийском не будут ходить почти две недели.