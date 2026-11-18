В Минтрансе рассказали о ситуации с транспортом на крымском направлении после атак БПЛА

18 ноября пресс-служба Минтранса РФ сообщила о работе всех видов транспорта после атак беспилотников на Крымский мост.

Второй мост на пути в Крым пострадал от атаки БПЛА: Движение по нему перекрыли еще 8 ноября

По данным ведомства, сейчас ситуация такая: Автомобили: проезд по Крымскому мосту временно закрыт.

проезд по Крымскому мосту временно закрыт. Автобусы: региональные рейсы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи продолжают ходить по расписанию.

региональные рейсы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи продолжают ходить по расписанию. Поезда: железнодорожное сообщение работает по расписанию. Также рассматривают возможность запустить дополнительные поезда дальнего следования и электрички.

железнодорожное сообщение работает по расписанию. Также рассматривают возможность запустить дополнительные поезда дальнего следования и электрички. Паром: Керченская переправа готова при необходимости перевозить пассажиров и грузы. Напомним, переправу впервые перекрыли после атаки БПЛА в ночь на 16 ноября — тогда проезд удалось частично возобновить только к вечеру. Однако в ночь на 17 ноября мост вновь атаковали беспилотники: конструкции получили повреждения, и движение полностью остановили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а власти пообещали восстановить объект.