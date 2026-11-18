Автомобили ждут, поезда идут: что происходит с движением по Крымскому мосту
В Минтрансе рассказали о ситуации с транспортом на крымском направлении после атак БПЛА
18 ноября пресс-служба Минтранса РФ сообщила о работе всех видов транспорта после атак беспилотников на Крымский мост.
Второй мост на пути в Крым пострадал от атаки БПЛА:
По данным ведомства, сейчас ситуация такая:
- Автомобили: проезд по Крымскому мосту временно закрыт.
- Автобусы: региональные рейсы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи продолжают ходить по расписанию.
- Поезда: железнодорожное сообщение работает по расписанию. Также рассматривают возможность запустить дополнительные поезда дальнего следования и электрички.
- Паром: Керченская переправа готова при необходимости перевозить пассажиров и грузы.
Напомним, переправу впервые перекрыли после атаки БПЛА в ночь на 16 ноября — тогда проезд удалось частично возобновить только к вечеру. Однако в ночь на 17 ноября мост вновь атаковали беспилотники: конструкции получили повреждения, и движение полностью остановили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а власти пообещали восстановить объект.
Как писали Юга.ру, 18 ноября БПЛА атаковали Северский район. Четыре человека получили ранения, повреждены дома и предприятия.