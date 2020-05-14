Напомним, в августе 2017 года бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт перейдет на раздельный сбор мусора. Однако позже появилась информация, что в Сочи собираются построить мусоросжигательный завод.

В Гринпис это заявление назвали абсурдным, напомнив, что перед Олимпиадой 2014 года на курорте снесли такой завод, а на его месте был построен сортировочный комплекс. В 2018 году власти пообещали через три года построить мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тыс. тонн в год.