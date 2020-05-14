В Сочи собираются построить мусоросжигательный завод

Краснодарский край, Вся Россия

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14 мая стало известно, что в районе Сочи компания «Ростех» собирается построить мусоросжигательный завод

Напомним, в августе 2017 года бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт перейдет на раздельный сбор мусора. Однако позже появилась информация, что в Сочи собираются построить мусоросжигательный завод.

В Гринпис это заявление назвали абсурдным, напомнив, что перед Олимпиадой 2014 года на курорте снесли такой завод, а на его месте был построен сортировочный комплекс. В 2018 году власти пообещали через три года построить мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тыс. тонн в год.

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Однако 14 мая издание РБК сообщило, что консорциум из трех государственных корпораций — «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ — заключили соглашение о строительстве в регионах России минимум 25 мусоросжигательных заводов. Отходы же, которые прошли сортировку, будут перерабатывать в электроэнергию. Общая стоимость проекта — 600 млрд рублей. Срок реализации не определен, известно только, что первый завод планируется сдать в 2022 году.

Заводы собираются строить в туристических районах и агломерациях, численностью не менее 500 тыс. человек. По информации РБК, один из таких заводов может появиться «недалеко» от Сочи.

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Мусор Сочи ТБО Экология

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