В компании рассчитывают, что новый терминал в Краснодаре, который должны открыть в 2027 году, поможет увеличить число пассажиров с пересадками и развивать межрегиональные маршруты в обход Москвы. Сейчас новый аэровокзальный комплекс готов примерно на 62%. После запуска терминал сможет обслуживать больше 7,5 млн пассажиров в год, а на полной мощности — до 15 млн.

18 ноября пресс-служба «Аэрофлота» сообщила , что перевозчик планирует создать региональный хаб в Краснодаре. Соглашение об этом подписали на форуме «Транспортная неделя — 2026» гендиректор компании Сергей Александровский и глава «Аэродинамики» Алексей Старостин.

По словам Александровского, хаб в Краснодаре позволит авиакомпании расширить сеть межрегиональных маршрутов и уменьшить зависимость от пересадок в Москве.

С сентября 2025 года, когда полеты в Краснодар возобновились, авиакомпании группы «Аэрофлот» перевезли через аэропорт 2,14 млн пассажиров. За десять месяцев 2026 года пассажиропоток составил 1,68 млн человек, в том числе 1,265 млн — на внутренних линиях.

Региональный хаб — это аэропорт, где авиакомпания организует пересадки между рейсами и развивает межрегиональные маршруты. Благодаря этому пассажирам не придется лететь через Москву, чтобы добраться из одного региона в другой.



Например, сейчас пассажиру из Ростова-на-Дону, который хочет попасть в Казань, может потребоваться пересадка в Москве. С появлением хаба в Краснодаре маршрут может выглядеть иначе: Ростов-на-Дону — Краснодар — Казань.

Как писали Юга.ру, новый аэропорт Краснодара появится в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас находится новая аварийно-спасательная станция. Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода в самолет. Внутри терминала разместят 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа.