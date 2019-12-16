В России хотят запретить сжигание непереработанного мусора

«То есть сжигать можно будет только „хвосты“, как в Европе, — то, что остается от переработки», — добавил он.

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов 16 декабря уточнил, что сжигать, согласно поправкам, нельзя будет все отходы, из которых до этого не были извлечены полезные фракции.

Он отметил, что Майоров также внес еще два нововведения: проводить экологическую экспертизу перед созданием заводов по сжиганию мусора и изменить порядок использования средств экологического сбора. В последнем изменении средства предлагается направлять только на утилизацию отходов.

По словам Бурматова, такая инициатива сможет помочь решить проблему с мусорными полигонами в стране.

«В основном их [отходы от переработанного мусора] раньше направляли на мусоросортировку на полигонах. А сейчас они целиком пойдут только на строительство мощностей по утилизации отходов», — передает его слова ТАСС.

Ранее газета «Комерсант» писала о том, что сжигание мусора в России планируют приравнять к его переработке. По данным издания, администрация президента согласовала документ, в котором предлагалось сжигание твердых коммунальных отходов «для производства электрической или тепловой энергии» признать утилизацией.

Реформа сферы, связанной с отходами, началась в России 1 января 2019 года. Она призвана уменьшить число свалок, сделать обращение с отходами более цивилизованным и увеличить количество мусора, который будет идти на переработку. Согласно плану, абсолютно все отходы будут проходить через мусоросортировочные заводы, после которых остаток будут отправлять на переработку для вторичного использования. 5 декабря заместитель главы «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин заявил, что Краснодарский край провалил мусорную реформу в 2019 году.