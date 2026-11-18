Обломки БПЛА рухнули на жилую пятиэтажку в Адыгее: ранены четыре человека
Власти сообщили об атаке БПЛА в Энеме
18 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что Тахтамукайский район республики подвергся атаке БПЛА. Обломки беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом в Энеме. Повреждено несколько квартир.
Пострадали четыре человека. Их доставили в Энемскую ЦРБ. Состояние раненых — легкой и средней степени тяжести.
БПЛА дважды за сутки атаковали Крымский мост:
Кроме того, обломки дрона повредили остекление двух многоквартирных домов и нескольких частных, задели ряд автомобилей и газовую трубу. На месте работают правоохранители, экстренные службы и чиновники.
Напомним, 18 ноября в Северском районе обломки БПЛА разлетелись по девяти адресам. Четыре человека пострадали.
Как писали Юга.ру, 16 ноября обломки дрона упали на частный дом в станице Северской — пострадали шесть человек.
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