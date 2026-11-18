Власти сообщили об атаке БПЛА в Энеме

Пострадали четыре человека. Их доставили в Энемскую ЦРБ. Состояние раненых — легкой и средней степени тяжести.

18 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил , что Тахтамукайский район республики подвергся атаке БПЛА. Обломки беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом в Энеме. Повреждено несколько квартир.

Кроме того, обломки дрона повредили остекление двух многоквартирных домов и нескольких частных, задели ряд автомобилей и газовую трубу. На месте работают правоохранители, экстренные службы и чиновники.

Напомним, 18 ноября в Северском районе обломки БПЛА разлетелись по девяти адресам. Четыре человека пострадали.