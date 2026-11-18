Десятки взрывов и ночь без сна: что говорят жители Краснодара о мощной атаке БПЛА
Краснодарцы рассказали о взрывах, которые были слышны ночью 18 ноября
В Краснодаре ночью 18 ноября около 4:40 включали сирены. Власти сообщили, что идет отражение атаки беспилотников, и порекомендовали жителям сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.
Во время работы сирены краснодарцы слышали громкие звуки. Жители рассказали, что за час взрывов было около 40. По данным горожан, отчетливее всего звуки были слышны в центре города и Юбилейном микрорайоне.
Сотрудники редакции Юга.ру, живущие в разных районах, отметили, что отчетливо слышали около 20 взрывов. Они подчеркнули, что «раньше подобного не было».
Обломки БПЛА рухнули на жилую пятиэтажку в Адыгее:
Жители рассказали, что взрывы были «вместо будильника». Другие сравнивали звуки с работой мопеда: «У меня глюки, или один мопед завис над городом уже 20 минут?»
Во время работы сирен и взрывов некоторые жители находились в укрытиях, другие оставались в квартирах и собирались на работу. Многие горожане отметили, что боялись выходить из дома.
«Вот в такие моменты вообще всем оставаться дома необходимо, а мы все вынуждены переться на работу. Давно пора рассмотреть этот вопрос, но увы и ах. Потом просто разводят руками, когда люди страдают», — написала пользовательница.
Отметим, что, по данным на 11:00, в городе все еще сохраняется угроза атаки БПЛА.
Как писали Юга.ру, 18 ноября БПЛА атаковали Северский район: четверо раненых, повреждены дома и предприятия.