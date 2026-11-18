Краснодарцы рассказали о взрывах, которые были слышны ночью 18 ноября

В Краснодаре ночью 18 ноября около 4:40 включали сирены. Власти сообщили, что идет отражение атаки беспилотников, и порекомендовали жителям сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Во время работы сирены краснодарцы слышали громкие звуки. Жители рассказали, что за час взрывов было около 40. По данным горожан, отчетливее всего звуки были слышны в центре города и Юбилейном микрорайоне.

Сотрудники редакции Юга.ру, живущие в разных районах, отметили, что отчетливо слышали около 20 взрывов. Они подчеркнули, что «раньше подобного не было».