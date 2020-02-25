Суд разрешил полигону под Белореченском возобновить работу. В Сочи за пять дней его закрытия скопилось мусора с трехэтажный дом

Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство АО «Крайжилкомресурс» о возобновлении работы мусорного полигона в Белореченском районе

Полигон ТКО под Белореченском был закрыт 19 февраля на 20 суток решением райсуда. «Крайжилкомресурс», отвечающее за его работу, признали виновным в нарушений санитарных норм и приостановили работу полигона. Полигон обслуживает Белореченский, Туапсинский, Апшеронский районы, Горячий Ключ и Сочи. Куда везли мусор из этих муниципалитетов во время закрытия полигона, было неизвестно, в том числе ситуацию не прокомментировали в министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани, которому подконтрольна компания «Крайжилкомресурс» и которое отвечает за сферу утилизации отходов в крае.

Позже на сайте ведомства появилось сообщение о том, что отходы из Горячего Ключа удут размещаться «бна временных площадках на территории самого района» (где именно — не уточняется). Про четыре других муниципальных образования министерство ничего не сообщило. При этом издание «СочиСтрим» написало, что мусор в городе собирался на площадке временного хранения на улице Транспортной. Гора отходов за время закрытия полигона выросла высотой с трехэтажный дом. 25 февраля краевой суд удовлетворил ходатайство «Крайжилкомресурса» и разрешил с 25 февраля возобновить деятельность по утилизации ТКО на полигоне. Представители Роспотребнадзора на заседании не возражали против удовлетворения ходатайства, ведомство считает, что нарушения оперативно устранены, передает «Коммерсантъ».

Напомним, после массовых жалоб жителей Белореченска и ближайших к полигону поселков на неприятный запах и ухудшающееся здоровье проверка министерства ТЭК и ЖКХ показала, что сортировка и захоронение мусора там происходили с нарушениями технологий, отходы пересыпались грунтом несвоевременно, что привело к гниению. А Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе на границе санитарной зоны полигона. В конце января глава Кубани Вениамин Кондратьев уволил гендиректора «Крайжилкомресурса» Валерия Дробота.