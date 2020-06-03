Ростуризм: пляжи Кубани и Крыма откроются в течение двух недель

2 июня стало известно, что пляжи Краснодарского края и Крыма могут открыться уже в середине июня

Напомним, до 6 июня в Краснодарском крае действует режим карантина. Он запрещает находиться в местах массового отдыха, включая пляжи. Исключением в крае стали пляжи санаториев, имеющих медицинскую лицензию — им разрешили открыться с 1 июня.

В Крыму работа санаториев, гостиниц и пансионатов приостановлена до 15 июня, писала «Российская газета». Кроме того, всех приезжающих туристов в регионе обязали оплачивать 14-дневное нахождение в обсерваторах. 3 июня начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что «общественные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов»:

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать» , — заметила Лысенкова, говоря о побережье Краснодарского края. В «Интерфаксе» добавили, что аналогичное решение планируется и по пляжам Крыма. Как написал RT, сейчас Роспотребнадзор дорабатывает дополнительные требования к пляжам, поскольку остается вопрос, как за ними следить. По словам чиновницы, контроль за пляжами останется на полицейских, которые до сих пор «предупреждали людей, что пляжи закрыты».