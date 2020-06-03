Ростуризм: пляжи Кубани и Крыма откроются в течение двух недель
2 июня стало известно, что пляжи Краснодарского края и Крыма могут открыться уже в середине июня
Напомним, до 6 июня в Краснодарском крае действует режим карантина. Он запрещает находиться в местах массового отдыха, включая пляжи. Исключением в крае стали пляжи санаториев, имеющих медицинскую лицензию — им разрешили открыться с 1 июня.
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В Крыму работа санаториев, гостиниц и пансионатов приостановлена до 15 июня, писала «Российская газета». Кроме того, всех приезжающих туристов в регионе обязали оплачивать 14-дневное нахождение в обсерваторах.
3 июня начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что «общественные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов»:
«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — заметила Лысенкова, говоря о побережье Краснодарского края.
В «Интерфаксе» добавили, что аналогичное решение планируется и по пляжам Крыма.
Как написал RT, сейчас Роспотребнадзор дорабатывает дополнительные требования к пляжам, поскольку остается вопрос, как за ними следить. По словам чиновницы, контроль за пляжами останется на полицейских, которые до сих пор «предупреждали людей, что пляжи закрыты».
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«Мы с коллегами из МЧС также обсуждали, что делать с пляжами, и какая ситуация с организованными и неорганизованными пляжами. К сожалению, пользование неорганизованными пляжами фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными. Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море», — заключила она.
Напомним, накануне по ситуации с открытием санаториев высказалась пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, многие здравницы Сочи перенесли дату начала работы с 1 июня на более позднее время, так как им невыгодно и накладно открываться из-за жестких рекомендаций Роспотребнадзора. Среди них — необходимость организовать трансфер для всех приезжающих, чтобы не допустить их нахождение в городе, а также еженедельное тестирование на COVID-19 всех сотрудников.
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