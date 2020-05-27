В Крыму обязали туристов оплачивать нахождение в обсерваторах

Глава Крыма Сергей Аксенов в конце мая подписал указ о платном размещении в обсерваторах для туристов

Напомним, с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности. С 9 апреля всех граждан, прибывающих на полуостров из других регионов, обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправляться в обсерватор. 7 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за коронавируса курортный сезон в этом году в регионе может не начаться. До 1 июня в регионе запрещено бронирование номеров в отелях и санаториях

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24 мая Аксенов подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в Крым без подтвержденной причины, должны самостоятельно оплачивать двухнедельную изоляцию в обсерваторах, сообщил RT. Согласно тексту указа, расходы обсерватора и исследования на коронавирус также должны оплачивать работодатели, направляющие сотрудников в командировку в Крым. Документ размещен на сайте правительства республики, он вступил в силу сразу после подписания.

Как добавили в пресс-службе Крыма, эти меры принимаются для того, чтобы запустить в регионе туристический сезон как для местных жителей, так и для граждан других регионов России.

Телеканал «360» привел слова главы Крыма. По его словам, каждый приезд туриста представляет собой «дополнительную нагрузку на органы власти и систему здравоохранения», поэтому не следует рассматривать ограничения как «желание кому-то насолить».