Российский союз туриндустрии: санаториям в Сочи невыгодно открываться из-за требований Роспотребнадзора
В пресс-службе Российского союза туриндустрии 2 июня рассказали о ситуации с открытием санаториев в Краснодарском крае
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 6 июня действует режим карантина по коронавирусу. Тем не менее, власти Кубани разрешили с 1 июня открыться санаториям, которые имеют медицинскую лицензию. При этом для здравниц выдвинули ряд условий, при которых они смогут работать: организовать трансфер для гостей, уведомлять местные администрации об их приезде, следить за социальной дистанцией на пляжах санаториев. Кроме того, туристов обязали иметь справку об отсутствии коронавируса и запретили им передвигаться по городу.
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Ранее власти Сочи заявляли, что к открытию готовы 80 санаториев с медицинской лицензией. С 1 июня начали принимать туристов 34 из них. С 8 по 20 июня ожидается запуск еще 13 здравниц, с 1 июля — 18. Еще 15 объектов размещения должны определить дату открытия позже.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что значительное количество здравниц не смогли открыться в начале лета из-за требований Роспотребнадзора. По ее словам, некоторым из них неудобно заниматься трансфером туристов — поскольку парковка платная и забирать гостей в разное время становится затратно.
«Местные рекомендации превратили здравницы фактически в обсерваторы. Туристы не могут оформить медсправки об отсутствии коронавируса в установленные сроки (не ранее чем за двое суток до прибытия в санаторий), к тому же стоимость тестирования составляет от 1,3 до 3 тыс. рублей на человека, это тоже очень дорого, ведь отдыхать едут в основном семьями. Большинство отказываются от поездок, ссылаясь на трудности с получением справок», — прокомментировала Тюрина.
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Кроме того, согласно рекомендация Роспотребнадзора, санатории должны тестировать сотрудников на коронавирус каждую неделю. Однако процедуру нельзя оформить через ОМС или бюджет региона.
«Санатории должны это делать за свой счет, а это сотни тысяч рублей еженедельно. При этом персонал гостиниц проходит тестирование только при допуске на работу, один раз. Это ставит объекты размещения в неравные условия», — добавила эксперт.
Также, по ее словам, приезжающим не захочется сидеть взаперти, без пляжа, ресторанов и прогулок по городу. Это тоже влияет на количество брониований, поэтому загрузка санаториев варьируется от 10 до 50%.
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Тюрина подытожила, что санатории пересмотрели решение об открытии с 1 июня из-за невыгодных условий и перенесли дату на более позднее время. Тем туристам, которые не могут приехать в другое время, возвращают деньги.
«Преференции получат курортные отели, а также частный сектор, к которому вообще нет никаких требований. Туристам будет гораздо выгоднее добраться до частного размещения на собственном автотранспорте, минуя проверки справок в аэропорту или на вокзале», — цитирует ее «Интерфакс».
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