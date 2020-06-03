Российский союз туриндустрии: санаториям в Сочи невыгодно открываться из-за требований Роспотребнадзора

В пресс-службе Российского союза туриндустрии 2 июня рассказали о ситуации с открытием санаториев в Краснодарском крае

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 6 июня действует режим карантина по коронавирусу. Тем не менее, власти Кубани разрешили с 1 июня открыться санаториям, которые имеют медицинскую лицензию. При этом для здравниц выдвинули ряд условий, при которых они смогут работать: организовать трансфер для гостей, уведомлять местные администрации об их приезде, следить за социальной дистанцией на пляжах санаториев. Кроме того, туристов обязали иметь справку об отсутствии коронавируса и запретили им передвигаться по городу.

Ранее власти Сочи заявляли, что к открытию готовы 80 санаториев с медицинской лицензией. С 1 июня начали принимать туристов 34 из них. С 8 по 20 июня ожидается запуск еще 13 здравниц, с 1 июля — 18. Еще 15 объектов размещения должны определить дату открытия позже. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что значительное количество здравниц не смогли открыться в начале лета из-за требований Роспотребнадзора. По ее словам, некоторым из них неудобно заниматься трансфером туристов — поскольку парковка платная и забирать гостей в разное время становится затратно. «Местные рекомендации превратили здравницы фактически в обсерваторы. Туристы не могут оформить медсправки об отсутствии коронавируса в установленные сроки (не ранее чем за двое суток до прибытия в санаторий), к тому же стоимость тестирования составляет от 1,3 до 3 тыс. рублей на человека, это тоже очень дорого, ведь отдыхать едут в основном семьями. Большинство отказываются от поездок, ссылаясь на трудности с получением справок», — прокомментировала Тюрина.

Кроме того, согласно рекомендация Роспотребнадзора, санатории должны тестировать сотрудников на коронавирус каждую неделю. Однако процедуру нельзя оформить через ОМС или бюджет региона. «Санатории должны это делать за свой счет, а это сотни тысяч рублей еженедельно. При этом персонал гостиниц проходит тестирование только при допуске на работу, один раз. Это ставит объекты размещения в неравные условия», — добавила эксперт. Также, по ее словам, приезжающим не захочется сидеть взаперти, без пляжа, ресторанов и прогулок по городу. Это тоже влияет на количество брониований, поэтому загрузка санаториев варьируется от 10 до 50%.