В Сочи туристам не разрешат покидать санатории

Краснодарский край

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Туристам, которые приедут в сочинские здравницы в июне, не разрешат самостоятельно передвигаться по городу

Напомним, с 23 мая на Кубани ослабили карантин. Теперь в городах можно передвигаться без пропуска. Однако места массового скопления людей остаются закрыты, а для перемещения между муниципалитетами пропуск по-прежнему нужен.

Тем не менее, курортный сезон в условиях пандемии и карантина власти планируют провести, соблюдая предписания Роспотребнадзора. Так, с 1 июня на Кубани откроют санатории с медицинской лицензией.

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В пресс-службе администрации Сочи 29 мая рассказали, что в список санаториев, которые отвечают требованиям Роспотребнадзора, попали 80 сочинских здравниц. С 1 июня планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня — 13, с 1 июля — 18. Дату открытия еще 15 санаториев определят позже.

«Важное требование к здравницам в этом году — трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта они должны обеспечивать своими силами, не допуская самостоятельного перемещения гостей по Сочи», — добавили в пресс-службе мэрии курорта.

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Для этого организуют специальные коридоры и места для парковки автобусов. А на вокзалах, в аэропорту, на въезде в город на посту Магри продолжат дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Туристы не смогут передвигаться по Сочи самостоятельно, их попросят не покидать территории санаториев.

«Это делается для того, чтобы обеспечить гостям гарантированную эпидбезопасность в период распространения коронавирусной инфекции», — пояснили порталу Юга.ру в департаменте курортов и туризма администрации Сочи.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Карантин Коронавирус Курорты и туризм отдых Роспотребнадзор Сочи

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