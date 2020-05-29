В Сочи туристам не разрешат покидать санатории

Туристам, которые приедут в сочинские здравницы в июне, не разрешат самостоятельно передвигаться по городу

Напомним, с 23 мая на Кубани ослабили карантин. Теперь в городах можно передвигаться без пропуска. Однако места массового скопления людей остаются закрыты, а для перемещения между муниципалитетами пропуск по-прежнему нужен.

Тем не менее, курортный сезон в условиях пандемии и карантина власти планируют провести, соблюдая предписания Роспотребнадзора. Так, с 1 июня на Кубани откроют санатории с медицинской лицензией.

В пресс-службе администрации Сочи 29 мая рассказали, что в список санаториев, которые отвечают требованиям Роспотребнадзора, попали 80 сочинских здравниц. С 1 июня планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня — 13, с 1 июля — 18. Дату открытия еще 15 санаториев определят позже.

«Важное требование к здравницам в этом году — трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта они должны обеспечивать своими силами, не допуская самостоятельного перемещения гостей по Сочи», — добавили в пресс-службе мэрии курорта.

Читайте также: В Сочи собираются следить за дистанцией между людьми на пляжах

Для этого организуют специальные коридоры и места для парковки автобусов. А на вокзалах, в аэропорту, на въезде в город на посту Магри продолжат дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Туристы не смогут передвигаться по Сочи самостоятельно, их попросят не покидать территории санаториев. «Это делается для того, чтобы обеспечить гостям гарантированную эпидбезопасность в период распространения коронавирусной инфекции», — пояснили порталу Юга.ру в департаменте курортов и туризма администрации Сочи.