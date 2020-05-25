В Сочи на пляжах собираются установить металлодетекторы

Краснодарский край

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В администрации Сочи 25 мая рассказали о подготовке пляжей к курортному сезону

Напомним, с 23 мая в Краснодарском крае завершился карантин внутри муниципалитетов. Это значит, что на улицах можно перемещаться — как пешком, так и на машине — без пропуска. Однако находиться в местах массового отдыха все еще запрещено. Также в середине мая власти Краснодарского края сообщили, что 1 июня в регионе откроются санатории, имеющие медицинскую лицензию.

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В Сочи с первого дня лета начнут работать 65 пляжей санаторно-курортных учреждений. Сообщалось, что они будут доступны только для отдыхающих санатория и будут иметь закрытую приморскую территорию. Сейчас на пляжах устанавливают тревожные кнопки, сигнализацию и системы видеонаблюдения, а после их открытия власти намерены следить за тем, как туристы соблюдают социальную дистанцию.

25 мая в администрации Сочи рассказали, что готовят к сезону 82 городских пляжа. 

«К началу сезона на этих территориях установят новые источники освещения и камеры хранения. Такие меры предусмотрены и на пляжах санаториев. Кроме того, прорабатывается вопрос организации стационарных металлодетекторов при входе в береговую зону», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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В администрации курорта добавили, что «несмотря на то, что в Сочи продолжаются карантинные мероприятия, подготовка к курортному сезону идет по плану».

«Сочинцы и гости курорта смогут посещать общественные места, как только в городе будет снят режим карантина», — заключили в пресс-службе.

В Краснодарском крае 25 мая число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тыс. 337 человек. В Сочи к этому дню выявили 309 инфицированных COVID-19.

Карантин Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи

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