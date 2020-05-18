В Сочи собираются следить за соблюдением отдыхающими социальной дистанции на пляжах

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина 18 мая рассказала о подготовке к курортному сезону

Напомним, в Сочи продолжает действовать запрет на бронирование и заселение в любых средствах размещения. Такую меру ввели решением правительства России, она действует с 28 марта по 1 июня во всех курортных регионах и запрещает прием и размещение туристов. Кроме того, в на курорте с 27 марта закрыты все парки, часть объектов нацпарка и заповедника, не работают и горнолыжные курорты Красной Поляны.

Юга.ру писали, что в начале мая глава Сочи Алексей Копайгородский рекомендовал не открывать бронь с 1 июня, а отложить до нормализации обстановки с коронавирусом.

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18 мая в пресс-службе города-курорта уточнили, что с 1 июня в Сочи планируется открыть 65 пляжей санаторно-курортных учреждений, имеющих медицинскую лицензию и собственную закрытую приморскую территорию, которая будет доступная только для отдыхающих санатория. Остальные пляжи начнут открывать по мере снятия карантинных мер.

«Как только ограничения будут сняты, все пляжные территории будут открыты. Именно для того, чтобы войти в этот режим функционирования спокойно и планомерно, мы ведем подготовительную работу. Можно отметить, что готовность пляжных территорий достаточно высокая, порядка 80-90%», — рассказала директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Батяйкина добавила, что на пляжах устанавливаются тревожные кнопки, сигнализация и системы видеонаблюдения. «В этом году с учетом новой коронавирусной инфекции, конечно, особое внимание будет уделяться обеспечению санитарной безопасности: соблюдению мер и норм социального дистанцирования на пляжных территориях, а также информированию, что эти меры необходимо очень четко соблюдать», — привел слова главы департамента «Интерфакс».

Отметим, что в этом году на курорте появятся три новые пляжные территории: «Тихий берег» и «Джубга-Макопсе» в Лазаревском районе, и «73 километр» Центральном районе. Всего же летом в Сочи планируют открыть 190 пляжей, из которых 82 — муниципальных, а 108 принадлежат объектам санаторно-курортного комплекса.