Детские лагеря не откроют с 1 июня, но подумают о запрете на бронь в отелях. В оперштабе Кубани обсудили работу курортной отрасли
В администрации Краснодарского края 28 мая обсудили возможность возобновления работы курортной отрасли после 1 июня
Напомним, с 23 мая на Кубани сняли карантин внутри районов, однако ограничения продолжают действовать на уровне региона: по-прежнему работают обсерваторы и необходимы красные и синие пропуска — для проезда в другой район или транзитом. Такой режим продлится как минимум до 6 июня. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июня заработают санатории, у которых есть медицинская лицензия.
На заседании оперативного штаба 28 мая среди прочих вопросов обсудили возможности курортной сферы в период действия карантина и после его окончания. Кондратьев сообщил, что с учетом эпидобстановки на Кубани перенесут открытие детских лагерей и санаториев. Они не начнут свою работу 1 июня.
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«Посмотрим на вторую половину июня и развитие ситуации, и совместно с Роспотребнадзором будем принимать решение об открытии детских здравниц», — сказал губернатор.
В пресс-службе администрации края добавили, что предупредят другие регионы о переносе дат заезда.
Также на заседании сообщили, что с 1 июня гостей смогут принять 200 санаториев региона, имеющих медицинскую лицензию. При этом учреждения откроются не только в прибрежных городах, но и в Апшеронске, Славянском районе и Краснодаре. При этом пляжи и набережные пока остаются закрытыми.
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В пресс-службе администрации напомнили, что санатории должны уведомлять местные администрации о приезжающих и организовывать для них трансфер, а также что туристам необходимо иметь справки об отсутствии коронавируса.
Кроме того, в своем телеграм-канале глава региона рассказал, что совместно с Роспотребнадзором власти определят список дополнительных предприятий курортной отрасли, которые смогут начать работу 7 июня при соблюдении санитарных норм.
Кроме того, в администрации края напомнили, что 1 июня истекает запрет на бронирование гостиниц и отелей.
«Решение о его продлении будет принято, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора», — подытожили в пресс-службе.
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