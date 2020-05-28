Детские лагеря не откроют с 1 июня, но подумают о запрете на бронь в отелях. В оперштабе Кубани обсудили работу курортной отрасли

Краснодарский край

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В администрации Краснодарского края 28 мая обсудили возможность возобновления работы курортной отрасли после 1 июня

Напомним, с 23 мая на Кубани сняли карантин внутри районов, однако ограничения продолжают действовать на уровне региона: по-прежнему работают обсерваторы и необходимы красные и синие пропуска — для проезда в другой район или транзитом. Такой режим продлится как минимум до 6 июня. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июня заработают санатории, у которых есть медицинская лицензия.

На заседании оперативного штаба 28 мая среди прочих вопросов обсудили возможности курортной сферы в период действия карантина и после его окончания. Кондратьев сообщил, что с учетом эпидобстановки на Кубани перенесут открытие детских лагерей и санаториев. Они не начнут свою работу 1 июня.

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«Посмотрим на вторую половину июня и развитие ситуации, и совместно с Роспотребнадзором будем принимать решение об открытии детских здравниц», — сказал губернатор.

В пресс-службе администрации края добавили, что предупредят другие регионы о переносе дат заезда.

Также на заседании сообщили, что с 1 июня гостей смогут принять 200 санаториев региона, имеющих медицинскую лицензию. При этом учреждения откроются не только в прибрежных городах, но и в Апшеронске, Славянском районе и Краснодаре. При этом пляжи и набережные пока остаются закрытыми.

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В пресс-службе администрации напомнили, что санатории должны уведомлять местные администрации о приезжающих и организовывать для них трансфер, а также что туристам необходимо иметь справки об отсутствии коронавируса.

Кроме того, в своем телеграм-канале глава региона рассказал, что совместно с Роспотребнадзором власти определят список дополнительных предприятий курортной отрасли, которые смогут начать работу 7 июня при соблюдении санитарных норм.

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Кроме того, в администрации края напомнили, что 1 июня истекает запрет на бронирование гостиниц и отелей.

«Решение о его продлении будет принято, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора», — подытожили в пресс-службе.

Вениамин Кондратьев Дети Карантин Коронавирус Курорты и туризм отдых

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