Сочинский санаторий с лицензией не попал в список тех, кому разрешили работать с 1 июня

Директор сочинского санатория с медицинской лицензией 21 мая рассказал порталу Юга.ру, что здравница не попала в список учреждений, которым разрешено принимать туристов с 1 июня

Напомним, в Сочи с 28 марта запрещено бронирование и заселение туристов в любых средствах размещения. Кроме того, на курорте с 27 марта закрыты все парки, часть объектов нацпарка и заповедника, не работают и горнолыжные курорты Красной Поляны.

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С 1 июня на курорте должны открыться 65 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Они смогут принять около 40 тыс. туристов. На базах откроются пляжи, доступные только для отдыхающих санатория. Некоторые СМИ опубликовали список этих здравниц, однако в него попали не все санатории Сочи, имеющие медицинские лицензии.

«Мы удивлены информацией, которую озвучила городская администрация Сочи. С ее подачи широко обнародован список из 65 сочинских санаториев, которые имеют право открыться с 1 июня. SPA-отель "Русский дом Дивный", который находится в нашем управлении, имеет медицинскую лицензию и готовится к открытию с 1 июня. Однако его в опубликованном списке нет», — заявил порталу Юга.ру генеральный директор отеля Дмитрий Федоров.

По его словам, здравница заблаговременно подавала заявку в региональное минкурортов на включение предприятия в упомянутый список. При этом, по имеющимся данным, окончательный перечень санаториев, которые откроются 1 июня, сформируют только к концу текущей недели . «Из-за сложившейся информационной ситуации мы сейчас терпим колоссальные убытки, так как корпоративные клиенты массово отменяют брони, не находя нашего отеля в списке, опубликованном администрацией и СМИ», — подчеркнул Федоров.

Он обратил внимание, что средства в подготовку к сезону с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, уже вложены.