Власти Кубани опубликовали список санаториев, которые откроются с 1 июня

Краснодарский край, Вся Россия

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Минкурортов Кубани 30 мая утвердило список санаториев, которые смогут открыться с 1 июня

Напомним, с 23 мая на Кубани сняли карантин внутри муниципалитетов, однако на уровне региона режим продолжает действовать: по-прежнему работают обсерваторы, а для передвижения по краю необходимы спецпропуска. В таком виде карантин продлится как минимум до 6 июня.

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Тем не менее, курортный сезон в условиях пандемии и карантина власти планируют провести, соблюдая предписания Роспотребнадзора. Так, с 1 июня на Кубани откроют санатории с медицинской лицензией. Однако детские лагеря и санатории останутся пока закрыты.

К 30 мая министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани утвердило список санаториев с медицинской лицензией, которые смогут открыться с 1 июня.

В него попал 201 санаторий с медицинской лицензией. Принимать туристов смогут санатории, расположенные в 15 муниципалитетах края: в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске, а также в Ейском, Мостовском, Темрюкском, Туапсинском, Апшеронском, Каневском, Белореченском, Лабинском и Славянском районах.

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Санаториям придется соблюдать ряд требований — организовать трансфер гостей до территории, проверять у них справку об отсутствии коронавируса, следить за соблюдением социальной дистанции на пляжах. При этом туристам запретят покидать территории здравниц и передвигаться по городу. Набережные и городские пляжи останутся закрыты.

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Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Анапа Апшеронский район Белореченский район Геленджик Горячий Ключ Ейский район Каневской район Карантин Коронавирус Краснодар Курорты и туризм Лабинский район Мостовский район Новороссийск отдых Роспотребнадзор Славянский район Сочи Темрюкский район Туапсинский район

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