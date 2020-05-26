В аэропорту Сочи сибирячка предъявила поддельный документ, чтобы не попасть в обсерватор

Краснодарский край, Вся Россия

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Сотрудники транспортной полиции Сочи 26 мая направили в суд уголовное дело против 28-летней туристки, предъявившей поддельный документ

Напомним, с 19 марта в России обязали проходить двухнедельный карантин всех граждан, прибывающих в страну из-за рубежа. С 6 апреля такую меру ввели в Краснодарском крае для тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. С 16 апреля карантин обязали соблюдать всех прибывших в край. Люди могут изолироваться дома, либо провести карантин в обсерваторе.

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В конце мая в аэропорту Сочи 28-летняя жительница Новосибирской области, чтобы не попасть в обсерватор, предъявила полицейским поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания.

«Девушка представила документ с явными признаками подделки, который у нее изъяли. По словам приезжей, документ она приобрела некоторое время назад у незнакомого гражданина за денежное вознаграждение», — сообщили в пресс-службе сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Экспертиза подтвердила, что свидетельство о регистрации в Сочи оказалось поддельным. В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Как писали Юга.ру, ранее семья из Санкт-Петербурга пожаловалась на плохие условия содержания в сочинском обсерваторе и объявила голодовку. Прокуратура начала проверку. По версии мэрии Сочи, причиной конфликта между туристами и руководством обсерватора стал отказ в доставке постояльцам пиццы и роллов.

Авиация Аэропорты Карантин Коронавирус Роспотребнадзор Сочи

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