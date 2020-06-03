В Кабардино-Балкарии от коронавируса умерла 27-летняя медсестра

В минздраве Кабардино-Балкарии 2 июня сообщили о смерти от COVID-19 медицинской сестры, работавшей в ковид-госпитале

О смерти 27-летней медицинской сестры Альбины Бозиевой сообщили 2 июня в инстаграм-аккаунте минздрава Кабардино-Балкарии. Там рассказали, что девушка работала в ковид-госпитале №1. Региональный минздрав выразил глубокие соболезнования семье и близким девушки.

«Она с честью выполняла свой долг в госпитале особо опасных инфекций, самоотверженно спасала больных с первых дней работы госпиталя», — рассказали в ведомстве.

В минздраве подчеркнули, что с начала заболевания девушке был оказан весь необходимый объем медицинской помощи, однако спасти ее не удалось.

К 2 июня в КБР коронавирус был диагностирован у 2 тыс. 978 человек, в том числе у 75 за последние сутки. Выздоровели 1 тыс. 272 пациента, 23 заболевших скончались. Кроме этого случая, от COVID-19 за сутки умер еще один человек — 57-летний мужчина.

По информации РИА «Новости» в Кабардино-Балкарии развернуто три госпиталя для лечения больных коронавирусом: на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, городской клинической больницы №1 в Нальчике, также лечат от коронавирса в госпитале №3 на базе ЦРБ Прохладного и Прохладненского района.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае от коронавируса скончались в апреле врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко и врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев, в мае умерли водитель скорой помощи районной больницы в Лабинске, врач общей практики из Краснодара Татьяна Терновая и медработник Кавказской ЦРБ. А 1 июня стало известно, что в Армавире от COVID-19 умер анестезиолог.