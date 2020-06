В Кабардино-Балкарии от коронавируса умерла 27-летняя медсестра

View this post on Instagram

В госпитале N1 погибла медицинская сестра Альбина Тахировна Бозиева, 1992 года рождения. Министерство здравоохранения КБР выражает глубокие соболезнования семье и близким девушки. Она с честью выполняла свой долг в госпитале особо опасных инфекций, самоотверженно спасала больных с первых дней работы госпиталя. С начала заболевания коллеги оказывали ей весь необходимый объём медицинской помощи, но спасти ее не удалось. Светлая память погибшему медработнику, отдавшему свою жизнь в борьбе за жизнь и здоровье пациентов.